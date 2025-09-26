明報新聞網
食物中毒挫印尼學校免費餐計劃

【明報專訊】印尼總統普拉博沃政府撥款逾100億美元推動的學校免費午餐計劃，再度爆發集體食物中毒事故。西爪哇省政府周四（25日）表示，該省本周有超過1000名學生因吃過學校供應的午餐中毒，非政府組織已呼籲暫停該計劃。

逾千學童中招 醫院超負荷

西爪哇省長穆利亞迪（Dedi Mulyadi）向路透社表示，周一西萬隆區有逾470名學生吃過免費午餐後不適，周三在西萬隆及蘇加武眉地區再有3宗集體食物中毒事件，涉及最少580名學童，西萬隆部分小型醫院不堪負荷。當地電視台報道，西萬隆一間體育館須改為臨時治療中心，數十名學生躺牀上或地上就醫。

今次已是印尼連續第二周出現大規模學生食物中毒事件。上周西爪哇及中蘇拉威西省也有約800名學生因吃免費午餐中毒。據印尼智庫「教育觀察網絡」統計，自該免費午餐計劃今年1月啟動以來，全國已有6452名學童食物中毒。

穆利亞迪表示，供餐廚房需供應大量學生餐點，且距離學校較遠，迫使廚師必須提早烹煮，甚至前一晚就開始準備，「當餐點仍溫熱時便放入裝盤並蓋上，導致食物變壞」。當地政府宣布西萬隆進入衛生緊急狀態，允許省政府撥款處理食物中毒事件。由於食物中毒事故頻生，令外界質疑有關免費午餐計劃的監管標準。該計劃目前受惠者超過2000萬人，政府目標今年底擴至為8300萬人供餐。該計劃本年度預算達171萬億印尼盾（約797億港元），明年將翻倍。

（路透社）

相關字詞﹕食物中毒 學生 免費午餐 印尼

