紐國黃金簽證申請飈 美中最多 地緣政治影響 專家：特2.0催化移民

【明報專訊】新西蘭今年4月起放寬「黃金簽證」門檻，該國移民局稱新規定生效以來已收到308份申請，當中涉及1000人，較新規定生效前的兩年半內，所收到116份申請激增。統計顯示分別來自美國、內地及香港的申請人最多，有移民律師指地緣政治問題，是北美及歐洲申請者的重要考慮因素，特朗普上台相信令更多美國人移民新西蘭。

今年2月紐國就宣布將「積極投資者升級簽證」（AIP，俗稱「黃金簽證」）計劃簡化為「增長」及「平衡」兩大類，4月起生效。移民部長斯坦福當時稱投資者簽證類別將更簡單靈活，鼓勵投資者選擇新西蘭，財長威利斯則希望能藉此推動該國經濟增長。兩個種類分別在於前者要求3年內投資最少500萬紐元（約2265萬港元），後者則要求5年內最少投資1000萬紐元（約4530萬港元），另外逗留紐國所需日數亦有長短分別。

港申請人數位列第三

當局統計指新例實施後收到的308份申請中，有241份屬「增長」類，67份屬「平衡」類。若按申請人所屬國家及地區分類，來自美國的最多，有129份申請，涉及386人，緊接是內地，有45份，涉及152人，香港位列第三，有38份申請，涉及113人。十大申請人所屬的國家及地區包括德國、新加坡、台灣、日本、越南、韓國和英國。

新西蘭地理位置偏遠，與最近的澳洲都相距逾2000公里，一直被視為逃離地緣政治動盪避風港。英國脫歐公投和2016年特朗普首次當選總統後，簽證申請有所增長，新冠疫情後簽證申請亦激增，2022年至2023年間增87%，隨後才回落。

移民律師貝弗里奇（Marcus Beveridge）指出，亞洲地區申請者或在尋求稅收門檻較低、官僚主義較少的地方，而改變生活方式的和自然環境，成為移民紐國的普遍「吸引因素」；對於北美及歐洲的人而言，地緣政治問題則更為關鍵。他說：「某些方面而言，特朗普或許對新西蘭有利，因為他引起更多關注。」

（衛報/金融時報）

