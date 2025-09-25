明報新聞網
波蘭重開邊境 中歐貨運復通 接壤白俄口岸今開閘 放行最少130滯留列車

【明報專訊】波蘭本月12日起因俄羅斯與白俄羅斯舉行聯合軍演及無人機闖境事件，下令關閉接壤白俄的所有陸路邊境口岸，嚴重影響中國與歐洲的鐵路運輸。波蘭周二（23日）宣布，將於當地時間周四凌晨重新開放邊境口岸，來往中歐的貨運列車同日將恢復通行。內地傳媒報道，目前滯留在波蘭的中歐列車最少有130列。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）周二表示，封關措施已達至成效，將於周四零時重新開放與白俄羅斯的邊境口岸，但警告如有必要，例如局勢升級或鄰國行為變本加厲，政府會毫不猶豫地採取適當行動。

因應俄白行動 不排除再落閘

波蘭因俄羅斯與白俄羅斯舉行「西部-2025」聯合軍演及後續發生無人機闖境事件，波蘭自12日起關閉全部接壤白俄羅斯邊境的公路和鐵路口岸，直至「波蘭公民安全得到充分保障」。不過，聯合軍演於18日結束後，波蘭並未重開邊境口岸。

波蘭關閉邊境的決定使來往中國和歐洲的多班「中歐班列」長途貨運列車被迫滯留波蘭東部的馬拉舍維奇鎮（Małaszewicze）。馬拉舍維奇是中歐班列在歐洲最大的樞紐站，承擔逾90%的列車換裝與換軌工作。內地第一財經引述四川新絲路公司微信公號「絲路拓客」周一發布的數據顯示，過去一周在白俄布列斯特（Brest）滯留的中歐班列超過130列。

歐亞鐵國際貨運代理（上海）有限公司總經理楊杰表示，自2014年中歐班列開通後，馬拉舍維奇口岸成為中歐班列的主通道，今次停駛情况實屬罕見。他說，列車停運受影響最大的是中國跨境電商的客戶。他預期，馬拉舍維奇口岸周四恢復開通後將出現暫時擠塞，待積壓的過境列車順利通行後才會好轉。

（Politico/金融時報/中央社）

相關字詞﹕中歐班列 俄軍侵烏 波蘭

