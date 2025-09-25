明報新聞網
國際

國際要聞

潛高球場謀刺殺特朗普 美漢5罪成立

【明報專訊】美國總統特朗普去年9月在旗下位於佛州西棕櫚灘的高爾夫俱樂部打球時，險遭槍擊，當局拘捕涉案現年59歲的男子勞思（Ryan Routh，圖）。疑犯周二（23日）被佛州聯邦陪審團裁定他企圖暗殺等5項控罪全部成立。法院將於12月18日判刑，勞思面臨判囚終身。

面臨判囚終身 庭上圖筆插頸

勞思的控罪包括企圖暗殺主要總統候選人、暴力犯罪中持有槍械，及攻擊特勤局人員。案發於去年9月15日，特朗普在特朗普國際高爾夫俱樂部打球，特勤局人員發現勞思埋伏球場外圍的灌木叢中，距離特朗普所在的第5洞球道僅數百碼，於是朝勞思開槍。勞思駕車逃走最終落網。

庭上控方指勞思犯案前數周都在策劃刺殺特朗普，勞思則指他當天沒計劃刺殺任何人。法官讀出判決後勞思企圖用筆插自己的頸。他一度被帶離法庭，後來被帶返法庭時未見有傷。美國廣播公司（ABC）引述消息指他拿到的筆經特殊設計，無法傷人。

裁決出爐後，特朗普在社交網站貼文感謝副司法部長及司法部、法官和陪審團，又感謝執法部門和提供線報協助拘捕勞思的目擊者，並稱勞思是心懷惡意的惡人。司法部長邦迪在聲明稱判決「彰顯司法部懲罰政治暴力分子的決心」。她又稱暗殺未遂事件不僅是對總統的攻擊，也是對國家的侮辱。

（BBC/衛報/路透社/法新社/中新社）

相關字詞﹕勞思（Ryan Routh） 暗殺 特朗普 美國

