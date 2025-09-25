特訪聯國總部連遇故障 質疑遭刁難

特朗普在聯合國大會發言時，開首就表示自己在沒提詞機的情况下演講，原因是提詞機故障，但他指這反而能更真誠表達心聲。他發言時亦提及電梯故障一事，說︰「我從聯合國得到兩件事物：一個壞掉的扶手電梯和一個故障的提詞機。」在演說中，他批評聯合國未能為和平提供協助，指聯合國擁有巨大潛力卻未能發揮應有的潛力。

白宮發言人萊維特向霍士新聞時稱，她知道政府有人員，包括特勤局正試圖查明真相，如發現是聯合國職員故意刁難總統伉儷，那涉事者應被追究責任。不過聯合國發言人稱，扶手電梯事件相信是因為特朗普的攝影師意外觸發電梯的安全機制所致。至於提詞機方面，有聯合國官員指白宮使用自己的提詞機，而大會主席貝爾博克在特朗普演說後指聯合國的提詞機運作正常。

聯國解釋：疑攝影師誤觸電梯掣

另外，特朗普在聯國大會演說前數小時，特勤局稱在紐約地區搗破一個用於威脅美國政府官員的複雜電子裝置網絡，在多個地點查獲300多個SIM伺服器和10萬張SIM卡。特勤局指有關裝置可用於各種電信攻擊，包括癱瘓手機信號塔、發動阻斷服務攻擊等。

