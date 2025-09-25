明報新聞網
聯大發言質疑聯國作用 「罵遍」敵友

【明報專訊】美國總統特朗普周二（23日）在紐約的第80屆聯合國大會一般辯論發表近一小時的演說，相當於建議時間約4倍長，批評歐洲盟友在綠色能源、移民等多項政策，並直言「你們的國家正在走向地獄」。特朗普亦質疑聯合國存在的意義，問道：「聯合國究竟有何作用？」《紐約時報》指特朗普在56分鐘的發言中「罵遍」了美國的盟友和敵人。

聯合國秘書長古特雷斯在開幕致辭表示，當前全球面臨多重危機，各國需作出「5項關鍵選擇」，即捍衛國際法、維護人權、應對氣候變化、規範技術發展和強化聯國的作用以適應21世紀需求。

中國國務院總理李強也在周二會議上發言，表示單邊主義、保護主義「嚴重衝擊」國際合作、削弱世界經濟增長，強調中國願與各方合作，堅持多邊（相關新聞刊A12）。

特朗普批別國移民環保政策

特朗普在發言時則接連批評聯合國的地位和作用、風力發電和全球暖化、移民政策、巴西管治方式、巴勒斯坦問題、關稅等。他批評歐洲國家坐視非法移民將「邁向地獄」，呼籲其他國家效法美國的打擊移民政策。他又把全球暖化稱為「居心叵測的人編造的騙局」，促各國恢復使用化石燃料。特朗普說，歐洲國家等正因為全球暖化騙局和不受控的移民問題「迅速衰落」。若不鞏固邊防和採用傳統能源，「你們的國家將走向地獄」。他又聲稱中國「不願使用風力發電」，儘管有線新聞網絡、《紐約時報》等傳媒澄清中國擁有全球最大量風力發電場，去年發電量約5.2億千瓦，同比增長18%。

中國外交部發言人周三針對特朗普的言論表示，國際環境愈複雜愈應維護聯合國權威。

（中新社/紐約時報/彭博社）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕風力發電 移民政策 全球暖化 中國 聯合國 特朗普

