特談烏戰稱俄「紙老虎」克宮反駁：是真熊 紐約晤澤連斯基後轉口風 稱信可收復淪陷區

特朗普周二在社交媒體Truth Social表示，深入理解烏俄軍事和經濟形勢，以及目睹俄烏戰爭對俄羅斯造成的經濟窘境後，「我認為烏克蘭在得到歐盟支持下，有能力奪回所有失地」，「只要有時間、耐性，以及源自歐洲尤其是北約的財政支持，恢復到戰爭開始時的邊界完全是可行的」。

指俄難速勝 非真軍事大國

特朗普批評俄羅斯「漫無目的地戰鬥」了3年多，譏諷說「真正軍事大國應該不到一周就打勝仗」，還稱俄羅斯「看起來像是紙老虎」。他還承諾續向北約提供美國武器，暗示允許歐洲國家按新機制為烏克蘭購入美國武器。

克里姆林宮發言人佩斯科夫周三表示，認為烏克蘭可以收復被俄軍佔領土地的想法是錯誤的。另外，佩斯科夫周三接受「俄羅斯商業咨詢」（RBC）電台採訪時表示，俄羅斯為了後代別無他選繼續戰鬥。對於被指為「紙老虎」，佩斯科夫反駁道：「所謂的『紙老虎』，其實是針對我們的經濟。但俄羅斯更像一頭熊，世界上沒有紙熊，俄羅斯是真正的熊。」他承認俄經濟增長放緩、通脹頑固，正面臨壓力與困難。

澤連斯基稱特釋積極信號

特朗普發表網上言論前，曾與澤連斯基在聯合國大會場邊會晤。澤連斯基周二晚在霍士新聞訪問中，對特朗普立場「重大改變」感驚訝，但認為是「積極信號」。英國廣播公司（BBC）報道，澤連斯基周二在聯合國大樓向記者表示，按其理解，美國願意在戰後給予烏克蘭「安全保證」。

不過，《紐約時報》指出特朗普對俄烏戰爭的立場經常搖擺。特朗普曾通過貶抑、逼迫烏克蘭，使基輔接納把稀有金屬拱予美國及「土地交換」協議，即使今年8月，特朗普在阿拉斯加舉行美俄峰會，擬逼烏方答應凍結俄烏作戰前線，把頓涅茨克、盧甘斯克等烏東地區，連同2014年被俄國兼併的克里米亞，相當於烏克蘭原有領土的兩成，拱手讓予俄國。惟俄方不顧特朗普提出的嚴苛措施制裁俄國威脅，依然寸步不讓。

特：北約國應擊落犯境俄機

特朗普周二上午在聯合國大會上表示，北約成員國應擊落犯境的俄國飛機。不過他沒有承諾支援北約的擊落行動，只說「視乎情况」。同時，他欣賞北約成員國在推動自身軍費擴大至2035年達國內生產總值5%，惟批評部分北約成員國（如匈牙利、斯洛伐克）和中國、印度仍購入俄國能源「資助」俄軍繼續戰鬥。他重申俄方倘不達成結束戰爭協議，美方重徵關稅等強而有力經濟措施。

（BBC/紐約時報/路透社/法新社）

