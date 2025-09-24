迪士尼顧訂戶 復播得罪MAGA名嘴節目

Jimmy Kimmel事件引取消Disney+

基梅爾上周在節目中，稱MAGA（讓美國再次偉大）派系極力將殺害柯克的年輕人與自身撇清關係，並藉事件謀取政治利益，惹來保守派批評有關言論不當，聯邦通訊委員會（FCC）主席卡爾更威脅吊銷ABC廣播牌照。

迪士尼周一發聲明表示，上周三決定停播基梅爾的節目，是避免在國家情緒激動之際一步加劇緊張局勢，並認為基梅爾發表對柯克被殺的言論時機不當，且缺乏敏感度。

路透社引述兩名知情人士報道，迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger）及迪士尼娛樂（Disney Entertainment ）主席沃爾登（Dana Walden）在過去的周末與基梅爾通話，並於周一作出復播節目的決定。知情人士透露，有關決定並非來自電視台東主或FCC等外部壓力，而是源於迪士尼受到用戶透過取消Disney+串流服務訂閱抗議基梅爾節目被停播的壓力。根據Google 搜尋趨勢（Google Trend）顯示，「如何取消Disney+」近日的搜尋量錄得12個月新高。

ABC主要附屬電視台集團Sinclai周一表示，旗下電視台周二不會播放Jimmy Kimmel Live!，該公司稱，正與ABC商討評估復播的可能。

（路透社/紐約時報）