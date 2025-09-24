明報新聞網
國際

國際新聞

特朗普稱撲熱息痛涉自閉症 惹反駁 藥廠專家質疑乏科學證據 簡化病因

【明報專訊】美國總統特朗普周一（22日）宣稱，孕婦服用「乙醯氨酚」（acetaminophen），即香港常稱的「撲熱息痛」（paracetamol），可能與所生嬰孩患自閉症風險顯著增加有關，建議婦女懷孕期間勿服用，除非發高燒。不過美國主要醫學學會發布的指引均稱，孕婦使用乙酰氨基酚是安全的。有藥廠和專家反駁，指特朗普的說法缺乏完整科學證據支持，且危險地簡化了兒童自閉症的複雜成因。

港止痛藥含同樣活性成分

特朗普與衛生部長小羅拔甘迺迪在白宮宣布有關消息。特朗普稱，當局強烈建議女性在懷孕期間限制使用非處方止痛藥「泰諾」（Tylenol，其主要活性成分為乙醯氨酚），除非有醫療必要，「例如治療高燒，感覺無法忍受的情况下」。香港有售的一些常見止痛和感冒藥物也擁有乙醯氨酚的成分。

小羅拔甘迺迪稱，美國食品及藥物管理局（FDA）將向醫生發布通知，說明懷孕期間服用泰諾的相關自閉症潛在風險。他說，FDA也將啟動藥物安全標籤更改程序，並展開公共衛生宣傳活動以提高公眾的認知度。

小羅拔甘迺迪又稱，FDA很快將批准一款已有數十年歷史的藥物「甲醯四氫葉酸」（Leucovorin，又稱亞葉酸）用於治療自閉症兒童。甲醯四氫葉酸傳統用於抵銷部分藥物的副作用及治療維他命B9缺乏症。FDA專員馬卡里表示，有關批准基於研究顯示該藥物可能幫助缺乏葉酸（維他命B的一種）的自閉症兒童改善語言溝通能力。

泰諾製造商Kenvue隨即發聲明反駁政府說法，「我們相信獨立、可靠的科學研究明確顯示，使用乙醯氨酚不會導致自閉症」。

孕婦常用退燒止痛藥 多國推薦

專家普遍認為，自閉症並非單一成因所致，而是基因與環境因素複雜交織的結果。美國婦產科醫生學會主席弗萊施曼表示，當局周一的宣布「缺乏完整科學證據支持，且危險地簡化兒童神經系統問題的多重複雜成因。該權威醫學組織表示，全美醫生一貫認為泰諾是孕婦為數不多的安全止痛藥之一，「過去研究均沒明確證據，證明孕婦謹慎使用乙醯氨酚與胎兒發育異常存在直接關聯」。該藥亦獲得全球其他主要醫療組織和多國政府推薦。

今年8月，哈佛大學研究團隊發現孕婦服用泰諾，其子女罹患自閉症及其他神經發育障礙的風險可能較高，建議限制使用，但同時強調該藥對治療孕婦發燒及疼痛仍具重要性。

（BBC/CNN/華盛頓郵報）

相關字詞﹕自閉症 撲熱息痛 止痛藥 孕婦 美國

