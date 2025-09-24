ICC公開杜特爾特反人類罪起訴書

涉「反毒戰」最少76謀殺案

這份起訴書日期為7月4日，部分內容被塗黑，ICC直至周一才公開。ICC副檢察官尼昂表示，杜特爾特在這些謀殺案中屬於「間接共犯」，這些罪行由警方等人執行。起訴書詳列控罪，第一項涉及他2013年至2016年間擔任菲律賓達沃市市長時，共謀參與19宗謀殺案；第二項指控與他在2016年至2017年擔任總統期間，涉及所謂「高價值目標」（High Value Target）的14宗謀殺。第三項指控則與2016至2018年間，針對疑似吸毒者及毒販的「清剿」行動中，所犯下的43宗謀殺案有關。控方稱，這些案件遍及全國各地。

杜特爾特任內大力掃毒，要求軍警對毒梟、毒販與吸毒者鐵腕執法，行動導致超過6000人喪生，但維權人士估計實際人數可能達萬計。ICC今年3月發出拘捕令，指控杜特爾特任內發起反毒戰爭，涉及最少43宗法外處決，犯下反人類罪。杜特爾特3月11日在馬尼拉被捕，當晚即被遣送荷蘭，羈押候審至今。他是首名被ICC起訴的亞洲前國家元首。

杜特爾特的律師表示，其當事人因「多項認知障礙」無法出庭受審，促請ICC無限期延後審訊。在3月首場聆訊中，杜特爾特透過視像出庭，看似神情恍惚且身體虛弱，鮮有發言。

（BBC/法新社）