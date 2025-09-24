明報新聞網
國際

國際要聞

路透：美擬全面制裁ICC 報復查以國戰爭罪

【明報專訊】路透社周一（22日）報道，美國考慮最快本周對國際刑事法院（ICC）實施全面制裁，以報復ICC對以色列涉嫌犯下戰爭罪一事作調查。華府先前已經針對制裁ICC的數名檢察官和法官，但是將法院本身列入制裁名單，將是一次重大的行動升級，這勢將危及法院的日常運作。

報道引述6名知情人士透露，華府預計很快就會對這類「實體制裁」作出決定。一名消息人士指出，ICC人員已召開內部緊急會議，討論全面制裁可能帶來的影響。另外兩名消息人士則表示，法院成員國的外交官也已舉行會議商討對策。

恐影響法院基本日常運作

報道稱，對ICC實行整體制裁，可能會影響法院基本的日常運作，從支付員工薪酬的能力，到銀行帳戶的運作和使用，以至於電腦上日常辦公軟件的存取等。3名消息人士稱，為了預防潛在影響，ICC職員本月已獲預先支付直至年尾的薪金，亦正和其他後備銀行服務和軟件供應商接洽。

美國國務院發言人指摘ICC對美國及以色列人員主張「所謂的管轄權」，並表示華府將採取進一步措施，但這名發言人並未具體說明內容。發言人說：「（ICC）有機會透過實行關鍵和適當的結構改革來改轅易轍。只要ICC持續對我們的國家利益構成威脅，美國將採取額外措施來保護我們勇敢的軍人和其他人員。」

美方未詳述採取行動時機

一名不願透露姓名的美國官員證實，當局正在權衡對整個實體作制裁，但未詳細說明可能採取行動的時機。

3名外交消息人士透露，ICC的125個成員國中，部分國家將試圖在本周於紐約舉行的聯合國大會期間反對美國的額外制裁。

然而，位於海牙和紐約的4名外交消息人士表示，所有迹象都表明華府將會加強對ICC的攻擊，其中一名高級外交官說：「制裁個別人員的路已到盡頭，現在要問什麼時候、而非會不會採取下一步」。

（路透社/中央社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕制裁 國際刑事法院（ICC） 美國

