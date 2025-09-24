明報新聞網
經濟疲軟失業增 淨遷出人口新高

【明報專訊】新西蘭的中間偏右政府的移民政策徘徊於保障國民，與振興經濟、吸納人才之間，而該國經濟疲軟、失業率攀升，已衍生淨遷出人口創紀錄現象。

新西蘭國家黨政府為顧國民利益，去年收緊了移民政策，使持工作簽證入國者減少。今年以來又為了吸引海外人士填補國內人力需要和振興經濟，推出一系列政策。例如，1月放寬旅客簽證而推出「數碼遊牧簽證」，吸引遙距工作者可以在該國兼顧旅遊與工作。2月宣布把俗稱「黃金簽證」的投資移民簽證計劃門檻降低。到9月，又宣布批准高投資額移民購置豪宅。

政策失誤人口老化加劇問題

然而新西蘭統計局數據顯示，去年7月起一年間的回流人口僅2.58萬人，移民離開人口卻達7.34萬人（非本土出生佔35%），且18歲至30歲移民佔38%。

生於南島的33歲公務員貝克在今年5月刊登的《衛報》訪問表示，因為辛勞工作所得抵不上不斷上漲的生活成本，決定攜子女移民往澳洲，其丈夫在礦場操作重型柴油機器，她留在家裏看顧孩子，但家庭收入依然變豐厚。北島小鎮27歲青年希里尼要移民往珀斯與家人團聚，因為薪金自畢業從未加過，工作量和壓力卻很大。

按5月數據，澳洲平均工資較新西蘭高26%。

經濟學家和分析人士把人口流失，歸咎於紐國生產力弱、就業機會少、生活成本高和政策失誤。新西蘭今年首季的國內生產總值季度增幅僅0.8%。今年第二季失業率5.2%。政府為促進經濟，削減10億新西蘭元的新支出，以減少借貸和欠帳。一些經濟學家指此舉將拖慢復蘇。此外，該國逾520萬人口，生育率下跌至1.83，人口老化，也是經濟疲弱的癥結。

（衛報/路透社）

