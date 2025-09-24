明報新聞網
國際

國際要聞

紐國增2永居途徑 搶專才振經濟 民粹政黨反對 指為澳洲「作嫁衣裳」

【明報專訊】新西蘭周二（23日）公布新增兩個供移民取得永久居留資格的途徑，針對技術人員、技工、工藝師等，希望幫助企業吸納及挽留海外專才，長遠刺激當地的經濟增長。惟奉行民粹主義的執政聯盟成員新西蘭優先黨不予支持，表示擔心政策徒讓該國成為移民轉往澳洲的踏腳石，「為人作嫁衣裳」。

新西蘭政府昨公布的兩項永居簽證措施，其一是「技術工作經驗」（Skilled Work Experience），申請人需擁有最少5年直接相關的工作經驗，其中兩年是在新西蘭掙取入息達中位數最少1.1倍——目前新西蘭工資中位數是時薪33.56新西蘭元（152.6港元）。另一是「手藝與技師」（Trades and Technician）途徑。申請人須在特定領域擁有4級或以上資格，在取得前述資格後從事此專業最少4年，並在新西蘭生活18個月兼掙取工資中位數或以上的收入。

政府聲明表示，官方訂有額外的資格限制，具體細節和要求將於明年中實施前公布。

回應業界訴求 另有限制待公布

經濟部長威爾斯（Nicola Wills）表示，新政策是因應有企業反映一些海外員工即使擁有重要技能和豐富經驗，都很難取得新西蘭的居留權。

新西蘭在過去的5個季度中曾三度錄得經濟收縮。移民部長斯坦福（Erica Stanford）表示，新政策有助於填補持續存在的勞動力缺口，讓企業得到所需不同類型技能和經驗的人才促進經濟發展，並確保新西蘭人有就業優勢。

當局又表示，將降低那些申請居留權的新西蘭大學外籍畢業生的居留工作期要求，吸引外國人到該國留學及在畢業後作出貢獻。

2023年跟國家黨、行動黨共組成執政聯盟的新西蘭優先黨（NZ First）發聲明，表明反對新政策。該黨領袖彼得斯（Winston Peters）表示，優先黨「嚴重擔心」取得居留權成為公民的人，會用手上的新西蘭護照換取澳洲快速簽證，離國他往。他說：「去年申請澳洲公民身分的我國公民，有近一半不是本土出生。新西蘭被當作踏腳石。我們接納他們，培訓他們，提升他們的技能，照顧他們的家人，他們繼而就移民走了。這怎能算是有效的移民政策？」該黨主張把現有工作簽證有效期延長3年，解決短期人手不足問題，長遠而言應按各行各業需要的技術培訓本土年輕人。

企業界指聘外勞非長久計 須培訓人力

僱主及製造業協會資深政策顧問哈勒（Joanna Hall）表示，現有移民政策排擠受過培訓的技工，政府沒有意識到這類工人的價值，相信新政策對這些工人甚具吸引力。她不認同申請人會用以作為移民別國的跳板，因「很多合此資格人士已是本地勞動人口一部分有多年了。他們已在新西蘭安頓下來」。不過她認為聘用外勞不是長久之計，本土須培訓人力。新西蘭企業界認為新政策可讓企業更有信心展開長遠投資、促進業績增長。

（Stuff/RNZ）

相關字詞﹕簽證 經濟 技術 新西蘭優先黨 新西蘭

