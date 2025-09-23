施紀賢擬撤頂尖人才赴英簽證費

報道稱，由首相商業顧問錢德拉（Varun Chandra）與科技大臣華磊思（Patrick Vallance）領導的「全球人才工作小組」正擬定計劃，旨在吸引全球頂尖科學家、學者及數碼專家到英國，其一方案是考慮取消頂尖人才的簽證費。一名官員表示，政府正討論免除那些曾就讀全球排名頭五位大學或曾獲權威獎項人才的簽證費。

英國早在特朗普大幅調高H-1B簽證費前，就在首相府及財政部內部討論此改革。英國官員承認現行的全球人才簽證計劃是「官僚噩夢」，正研究如何更便捷完成簽證流程，「這不是要削弱我們降低淨移民人數的決心，而是要吸引最優秀的人才來英國」。

政府官員透露，財相李韻晴正檢討稅制，以便在提交秋季預算案前找出阻礙吸引全球人才赴英的因素。李韻晴近期的非本地居民稅制改革被指導致一些富人離開英國。

英國2020年起推出全球人才簽證計劃，目標吸引科學、工程、人文、醫學、數碼科技或藝術文化領域的傑出人士到英，申請者須繳費766鎊（約8030港元），其配偶及子女需繳相同金額，每人另外每年1035鎊（約10850港元）的健康附加費。 該款簽證毋須僱主擔保，並提供快速取得英國居留權的途徑。截至2023年6月的1年內，獲批簽證者增加76%至3901人。

（金融時報）