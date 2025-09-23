英改革黨矢言廢「永久居留」 恐波及BNO簽證移英港人

法拉奇表示如改革黨贏得下屆大選，將取消現行定居英國滿5年有資格申請ILR、並在取得ILR身分一年後有資格申請入籍的「5+1」法律規定，改以每5年申請續簽工作簽證代替，防止持證人領取社會福利。他指移民入籍難度也會提高，要求他們擁有更高收入、更佳英語能力，且要居英滿7年和收入超過指定門檻，才有機會入籍——入籍者可申請移英的受養人人數跟其收入掛鈎。據其說法，現有的ILR都會被取消，但已入籍者則不會被收回公民權。

法拉奇提80萬人數 料來自右翼智庫

法拉奇聲言其主張針對原定2026年至2030年間可取得ILR的80萬名「偏年輕、低技術」移民，旨在減少移民人口、節省2340億英鎊公帑。被《衛報》記者問到會否取消按政府計劃移英的烏克蘭人和香港人時，法拉奇表明「這場記者會就是說（80萬合資格申請者中）沒有任何一個人可取得（ILR）」。

儘管《衛報》認為這等於沒回答，但80萬人的說法相信來自英國右翼智庫政策研究中心（CPS）的報告，而該報告推算這數字時有計入在2021年1月至2024年6月間約169.9萬名循BNO簽證移英（並按5+1路徑尋求入籍）的港人和約261.2萬名逃避俄軍侵略的烏克蘭人。

工黨今年5月公布《移民白皮書》諮詢時提出5+1變成10+1，即要定居10年才有資格申請ILR，已惹來移英港人關切是否適用於BNO簽證。

