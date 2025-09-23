明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

英改革黨矢言廢「永久居留」 恐波及BNO簽證移英港人

【明報專訊】極右反移民的英國改革黨周一（22日）發表政策綱領，尋求徹底廢除外來人士入籍先決條件的「無限期居留」（indefinite leave to remain，簡稱ILR，相當於永久居留權）制度，要求相關移民按更嚴格規定重新申請簽證和入籍，其說法明顯涵蓋循BNO簽證路徑移英的香港人。執政的工黨、在野的保守黨和自由民主黨皆指摘英國改革黨的提案不切實際。

法拉奇表示如改革黨贏得下屆大選，將取消現行定居英國滿5年有資格申請ILR、並在取得ILR身分一年後有資格申請入籍的「5+1」法律規定，改以每5年申請續簽工作簽證代替，防止持證人領取社會福利。他指移民入籍難度也會提高，要求他們擁有更高收入、更佳英語能力，且要居英滿7年和收入超過指定門檻，才有機會入籍——入籍者可申請移英的受養人人數跟其收入掛鈎。據其說法，現有的ILR都會被取消，但已入籍者則不會被收回公民權。

法拉奇提80萬人數 料來自右翼智庫

法拉奇聲言其主張針對原定2026年至2030年間可取得ILR的80萬名「偏年輕、低技術」移民，旨在減少移民人口、節省2340億英鎊公帑。被《衛報》記者問到會否取消按政府計劃移英的烏克蘭人和香港人時，法拉奇表明「這場記者會就是說（80萬合資格申請者中）沒有任何一個人可取得（ILR）」。

儘管《衛報》認為這等於沒回答，但80萬人的說法相信來自英國右翼智庫政策研究中心（CPS）的報告，而該報告推算這數字時有計入在2021年1月至2024年6月間約169.9萬名循BNO簽證移英（並按5+1路徑尋求入籍）的港人和約261.2萬名逃避俄軍侵略的烏克蘭人。

工黨今年5月公布《移民白皮書》諮詢時提出5+1變成10+1，即要定居10年才有資格申請ILR，已惹來移英港人關切是否適用於BNO簽證。

（衛報/BBC/政策研究中心）

相關字詞﹕永久居留權 無限期居留（ILR） BNO簽證 BNO移民 入籍 移民 法拉奇（Nigel Farage） 英國改革黨（Reform UK）

上 / 下一篇新聞