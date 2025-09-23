遇刺右翼網紅悼念會 特朗普亮相讚「烈士」

遺孀稱原諒兇手 「不應以仇恨回應仇恨」

柯克本月10日在猶他谷大學演說時被槍殺，終年31歲，22歲疑犯羅賓遜其後落網。柯克遺孀埃麗卡（Erika Kirk）致辭悼念丈夫時，確認會繼承柯克有份創辦的青年保守政治組織「美國轉折點」（TPUSA）行政總裁一職。埃麗卡指柯克太早離世，但丈夫已做好面對死亡的準備。她哽咽地表態原諒槍手羅賓遜：「我的丈夫查理，他希望拯救年輕人，就如那個奪走他生命的年輕人。我原諒他，因為這正是基督所做的。對仇恨的回應，不應是以仇恨相報。」她說罷淚眼盈眶，在場群眾肅然鼓掌。

柯克生前為特朗普和萬斯的政治盟友，主動走入校園辯論，促進年輕選民投給保守派，特朗普致悼詞時說：「這位美國自由的傳教士（柯克）將流芳百世」。特朗普又回應埃麗卡的原諒說法，形容柯克懷抱高尚精神，並不憎恨對手，「這就是我和柯克意見不同的地方，我憎恨我的對手」。特朗普指槍殺柯克的疑兇是「激進、冷血的怪物」，把政治暴力歸咎於政治光譜的另一方。特朗普和多名白宮高官都將柯克之死歸咎於「激進左翼」，誓言追究政治對手責任，為柯克之死復仇，包括司法部長邦迪所稱的「仇恨言論者」。

