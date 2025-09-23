明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

李在明堅持定貨幣互換保障 才簽韓美貿易協議

【明報專訊】韓國總統李在明於路透社周一（22日）刊登的專訪中為韓美迄今未正式簽署貿易協議解畫，指面對特朗普政府3500億美元（逾2.7萬億港元）投資要求，韓方倘若在缺乏韓美貨幣互換保障機制下全盤接受，國家恐重演1997年亞洲金融風暴時的危機。他在上周刊登的《時代》周刊專訪也指，如政府全盤接受美方要求，自己恐遭彈劾。韓聯社分析，李在明接受外媒訪問時罕有採取強硬措辭，公開指摘美方要求不合理，或有借輿論施壓之意，盼為磋商爭取更多迴旋餘地。

外匯儲備有限 憂金融風暴重演

按美韓7月達成的貿易協議，韓方承諾對美投資3500億美元，換取華府把對韓關稅由25%調低至15%。李在明承認因美韓對投資方式有分歧，故雙方尚未以書面形式簽訂協議，「沒有貨幣互換機制下，若我們按美國要求提取3500億美元並全以現金形式投資到美國，韓國將面對1997年金融風暴般的局面」。韓國當年因現金流嚴重短缺，貨幣崩潰，需要國際貨幣基金組織（IMF）救助。即使如今，韓國也只有約4150億美元外匯儲備，美方要求已相當於八成以上，韓方主張採用「無限」貨幣互換，讓兩國央行按預設匯率兌換韓圜與美元，確保韓方擁有流動美元資金，又不至於令韓圜過度貶值。

此外，李在明表示不反對增加國防軍費負擔，但盼華府把貿易和國安分開來談。談到美國本月初在喬治亞州韓資汽車電池廠打擊「黑工」拘留332名韓國工人，李在明指事件觸怒韓國人，提醒會削弱企業投資意欲。

（路透社/韓國先驅報）

相關字詞﹕關稅戰 投資美國 駐韓美軍軍費 外匯 投資 李在明 經濟 美韓關係

上 / 下一篇新聞