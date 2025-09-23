李在明堅持定貨幣互換保障 才簽韓美貿易協議

外匯儲備有限 憂金融風暴重演

按美韓7月達成的貿易協議，韓方承諾對美投資3500億美元，換取華府把對韓關稅由25%調低至15%。李在明承認因美韓對投資方式有分歧，故雙方尚未以書面形式簽訂協議，「沒有貨幣互換機制下，若我們按美國要求提取3500億美元並全以現金形式投資到美國，韓國將面對1997年金融風暴般的局面」。韓國當年因現金流嚴重短缺，貨幣崩潰，需要國際貨幣基金組織（IMF）救助。即使如今，韓國也只有約4150億美元外匯儲備，美方要求已相當於八成以上，韓方主張採用「無限」貨幣互換，讓兩國央行按預設匯率兌換韓圜與美元，確保韓方擁有流動美元資金，又不至於令韓圜過度貶值。

此外，李在明表示不反對增加國防軍費負擔，但盼華府把貿易和國安分開來談。談到美國本月初在喬治亞州韓資汽車電池廠打擊「黑工」拘留332名韓國工人，李在明指事件觸怒韓國人，提醒會削弱企業投資意欲。

（路透社/韓國先驅報）