韓改倡暫「凍核」 盼換朝肯談判 金正恩：美如棄無核化幻想 朝願對話

李在明：中期談減核 復互信再尋無核

「只要我們不放棄無核化的長遠目標，我認為讓朝鮮停止發展核武及導彈會帶來明顯利益。問題在於，我們到底要堅持徒勞無功地追求終極目標（無核化），還是設定較為實際的目標，並實現其中一部分。」主張務實外交的李在明在英國廣播公司（BBC）專訪中提出針對朝核問題的新思維，指出朝鮮一年生產15至20枚核武，使之凍結生產作為「臨時緊急措施」，對比起目前的無核化政策是「可行且現實的替代方案」。

李在明於路透社同日刊登的訪問中表示：「在此（凍結生產核武）基礎上，我們可以就削減核武展開中期談判，長此下去一旦恢復互信，減少朝鮮政權的安全關切，我們就可追求無核化。」

朝鮮自1990年代起發展核武，自此美韓等牽頭的外交努力都無法令其放棄核武。朝核發展自金正恩上台後加速，平壤更自2019年拒返談判桌，到2022年宣布為擁核國，一直以來強調為防衛自保，決不放棄核計劃。李在明今年6月上台後，表明希望跟朝鮮建立和平關係、消除緊張，還公開表示盼恢復美朝核談判。他在BBC專訪中形容美國總統特朗普跟他3度會晤的金正恩「看來具有一定程度的互信」，雙方有可能重啟對話，這將有利韓國及全球和平安全。

朝向特朗普吹暖風 強調絕不棄核

另一邊廂，朝鮮也就重啟美朝對話的條件放風。朝中社周一報道，金正恩周日在最高人民會議上表示，只要美國能放下對朝鮮「不切實際的無核化執念」並認清現實，真心追求和平共處，朝方沒理由不與美國坐下來談。他明確表示朝鮮絕不可能放棄核武，雖然美韓新任政府對與朝鮮對話持開放態度，但「他們削弱朝鮮力量、推翻朝鮮制度的本色不會改變」，故朝鮮要依靠強大力量保障安全。惟他仍提及「擁有與特朗普的美好回憶」，對美朝對話持開放態度。美國智庫史汀生中心朝鮮專家李敏英形容以上說法為「序曲」，「這是金正恩促請特朗普三思朝鮮無核化的美國政策，換言之若美方放棄無核化訴求，他能坐下來跟特朗普單對單會晤」。

另外，李在明在BBC訪問中提到中國、朝鮮和俄羅斯三國關係日益密切，讓韓國處於「非常艱難的局面」，他可能因而繼續加強與美國及日本的合作以回應，但強調自己不會回絕世界兩大陣營的任何一方，「國與國之間的關係並不單一，我們會盡可能尋求合作，並致力和平共處」。

