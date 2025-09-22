加澳英承認巴勒斯坦國 以色列斥獎勵恐怖主義

英國首相施紀賢前日已預告周日會承認巴勒斯坦國，但被加拿大和澳洲搶先半步。加拿大總理卡尼在香港周日晚在社交平台X率先公布正式承認巴勒斯坦國，成為首個有此決定的七國集團（G7）成員國。澳洲總理阿爾巴尼斯旋即也在X出人意表發表宣布正式承認巴勒斯坦國的聲明。

英揆表明排除哈馬斯管治

其後施紀賢也在X公布同為G7成員國的英國正式承認巴勒斯坦國，他強調此舉「不是對巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的獎賞」，表明哈馬斯不能加入巴勒斯坦國政府，英國「未來數星期」還會制裁哈馬斯中人。英國副首相林德偉昨晨向天空新聞台承認，任何承認巴勒斯坦國的決定都不會讓立國一夜成真，惟這決定有助「兩國方案」前景持續有望。

巴勒斯坦自治政府今後可與相關國家簽訂條約，其駐上述國家的使節團團長隨即升格為正式大使。聯合國193個成員國之中，已有逾140國承認巴勒斯坦國。

西方國家長年抗拒承認巴勒斯坦國，主張此舉須在包含「兩國方案」的以巴和平協議達成後執行。惟自以色列2023年10月起反擊哈馬斯突襲，對加沙攻勢愈演愈烈，造成重大傷亡和人道危機，使多國立場丕變。

最新一輪承認巴勒斯坦國浪潮由法國引領，法國、沙特阿拉伯、比利時和新西蘭等國今日（22日）會在紐約召開「巴勒斯坦問題和平解決及兩國方案實施高級別國際會議」，並在會上承認巴勒斯坦國，阿巴斯將以視訊或預錄影片方式參與。惟日本外相岩屋毅表明日方將暫緩承認。

