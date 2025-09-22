俄復刻蘇聯時代音樂大賽 越南歌手奪冠

蘇聯在1960年代中期創立國際視界音樂大賽，當時便是為了抗衡1956年起舉辦、引起廣泛影響力的歐洲歌唱大賽，但在華沙公約陣營不算受歡迎，斷絕只舉行了8次，最後一次是1980年。到近年俄軍侵烏，莫斯科跟西方再鬧翻，決定由外交部重新舉辦這賽事。今屆賽事有來自包括金磚集團成員國的亞洲、非洲和拉丁美洲選手參與，爭奪共3000萬盧布（約279萬港元）獎金，參賽者以母語演唱，俄方強調參賽者所屬國家合計佔全球人口過半。

無歐盟國參賽 澳洲歌手受壓退賽

歐盟成員國無人參賽，原有R&B歌手Brandon Howard報名代表美國，後以「家庭原因」為由退賽，到賽前再有持美國護照、代表澳洲的流行音樂女歌手Vassy，自稱受到「來自澳洲政府的前所未見壓力」而退賽。中國由男低音流行歌手王晰參戰，另有女高音歌唱家吳碧霞擔任評委成員。

俄羅斯總統普京賽前以視像致辭，聲言國際視界大賽主旨是「在創造新風潮的同時，尊重傳統價值和不同價值」。吉爾吉斯和卡塔爾代表分獲亞、季，明年賽事會在沙特阿拉伯舉行。

（路透社/俄羅斯衛星網/越通社）