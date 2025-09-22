明報新聞網
國際

國際要聞

特朗普促司法部起訴政敵 被指損司法獨立

【明報專訊】美國總統特朗普上周六（20日）公開敦促司法部對其政敵採取法律行動，此舉再度引發外界對司法獨立受侵蝕的強烈關注。

特朗普在社交媒體發文點名司法部長邦迪（Pam Bondi），對司法部遲遲未對加州民主黨籍聯邦參議員謝安達（Adam Schiff）和紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）採取行動表示不滿。特朗普在其社交平台Truth Social寫道：「我們不能再拖延，這正損害我們的聲譽及公信力。」

謝安達與詹樂霞均被特朗普盟友、美國聯邦住房金融局局長普爾特（Bill Pulte）指控在房貸申請上偽造文件。不過，負責該案調查的原弗吉尼亞州東區聯邦檢察官西伯特（Erik Siebert）因認為證據不足，拒絕起訴詹樂霞，已於上周五被特朗普解職。

委任私人律師接任檢察官

特朗普上周六在另一則Truth Social帖文宣布委任其前私人律師哈利根（Lindsey Halligan）接替西伯特，「弗吉尼亞州東區需要像我推薦的哈利根這樣強硬的檢察官推動工作進展，因此作出任命」。

特朗普的評論或反映其對拜迪的耐性開始減退。外界也批評，特朗普不斷公開施壓司法部，已嚴重損害美國司法部門的傳統獨立性。

（法新社）

