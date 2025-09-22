明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

最受歡迎留學國英居首 美跌至第3 加媒：美飄忽移民政策所致

【明報專訊】《多倫多星報》報道，美國在一項最新全球最受歡迎留學國家及地區排名調查中排名第2下滑至第3位，落後於第1位的英國和第2位的加拿大。美國在「開放、安全、對外歡迎」方面更只排在第6名，調查指這是跟特朗普政府飄忽不定的移民政策有關。

報道指在加拿大教育科技公司ApplyBoard上周四（18日）公布的今年秋季留學目的地調查中，400名招生人員指出當前留學生認為最具吸引力的六大留學目的地依次為英國、加拿大、美國、澳洲、德國和愛爾蘭。

ApplyBoard 2023年起每半年展開一次上述同類調查，之前兩年最具吸引力留學的目前地一直是加拿大，但該國受到全面革新國際教育計劃、限制核發留學生簽證數量、對畢業後工作許可設限等政策影響，於今年春季調查名次下跌至第3位，而在最新調查回升至第2位。加國於「開放、安全、對外歡迎」個別項目亦從第4位回升至第2位；首名是英國；第3至第6名分別為澳洲、德國、愛爾蘭、美國。

ApplyBoard調查報告亦指出，學生考慮留學目的地時五大因素依次為學習成本、畢業後工作機會、生活成本、學習期間就業機會，以及對國際學生的歡迎程度。

（中央社/多倫多星報）

相關字詞﹕調查報告 留學 加拿大 英國 美國

上 / 下一篇新聞