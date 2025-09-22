最受歡迎留學國英居首 美跌至第3 加媒：美飄忽移民政策所致

報道指在加拿大教育科技公司ApplyBoard上周四（18日）公布的今年秋季留學目的地調查中，400名招生人員指出當前留學生認為最具吸引力的六大留學目的地依次為英國、加拿大、美國、澳洲、德國和愛爾蘭。

ApplyBoard 2023年起每半年展開一次上述同類調查，之前兩年最具吸引力留學的目前地一直是加拿大，但該國受到全面革新國際教育計劃、限制核發留學生簽證數量、對畢業後工作許可設限等政策影響，於今年春季調查名次下跌至第3位，而在最新調查回升至第2位。加國於「開放、安全、對外歡迎」個別項目亦從第4位回升至第2位；首名是英國；第3至第6名分別為澳洲、德國、愛爾蘭、美國。

ApplyBoard調查報告亦指出，學生考慮留學目的地時五大因素依次為學習成本、畢業後工作機會、生活成本、學習期間就業機會，以及對國際學生的歡迎程度。

（中央社/多倫多星報）