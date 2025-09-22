明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

斥「過度政治化」 特朗普政府取消全國糧食短缺調查

【明報專訊】美國特朗普政府上周六（20日）宣布，將取消每年一度的全國糧食短缺調查，理由是該項目「過度政治化」，成為近期美國政府削減數據統計工作的最新例子。

美國農業部（USDA）向法新社發聲明稱：「農業部經持續檢討各項計劃及經濟報告後，決定不再發布未來的家庭糧食安全報告（ Household Food Security Reports）。」當局指出，該報告「已過度政治化，經重新評估後，認為對農業部工作並非必需」。

這項連續推行約30年的調查被叫停，正值特朗普及國會共和黨今年通過大幅改革「補充營養援助計劃」（SNAP），有獨立分析指新法案將令數百萬人失去領取糧食援助資格。

分析：數百萬人失糧援資格

2023年報告顯示，美國13.5%家庭面臨糧食短缺，見2014年以來新高。農業部批評調查問題「全屬主觀」，未能準確反映全國糧食安全狀况。聲明又指：「調查數據充斥偏頗，旨在營造不符實况的敘事，與特朗普政府下貧窮率下降、工資上升及就業增長的現實背道而馳。」

目前尚不清楚農業部聲明是否涉及今年數據，因相關報告原定2026年才公布。美國今年經濟數據顯示，經濟增長放緩，就業市場轉趨緊張。特朗普一再否認官方數據準確性，並已撤換勞工部統計局長，提名長期支持共和黨、立場偏右的經濟學者安東尼（E.J. Antoni）接任。

（法新社）

相關字詞﹕家庭糧食安全報告 特朗普2.0

上 / 下一篇新聞