國際

國際要聞

H-1B突加價引恐慌 白宮急澄清「滅火」 只適用新申請者 單次徵收「非年費」

【明報專訊】美國特朗普政府宣布周日（21日）起大幅提高H-1B專業技術人員工作簽證的申請費用，新政策變化之大和生效之快，在企業和受影響人士之間引發巨大恐慌和混亂，有身處海外的持證人被公司急召返美，有原擬返母國度假的持證人臨時放棄乘搭離境航班。就在新政策生效前數小時，白宮急忙「滅火」，澄清新政策只適用於新申請人，現有持證者可「如常出入美國」，而且10萬美元（約78萬港元）的申請費只是一次過，而非此前傳出的每年收取。

白宮新聞秘書萊維特在美國東岸時間上周六下午近4時半在社交平台X澄清道：（1）10萬美元H-1B簽證申請費用「不是年費」，而是提出申請時繳交的一次過費用；（2）現時身處美國境外的H-1B簽證持有人不會因再次入境而被徵費，持證人「可如常離境和入境」，並不受公告影響；（3）新措施只適用於新簽證，「而非續期或現有持證人」，其首次應用會在下一輪抽籤周期（即2026年2月，即不適用於2025年抽籤）。同日白宮發布事實清單，指出如個別H-1B簽證申請「符合美國國家利益」，可獲豁免該10萬美元費用。

白宮用於快速回應的X帳戶在作出類似澄清時，指摘企業律師及其他另有議程人士圍繞H-1B公告來創造出大量「假新聞」，惟引起恐慌的爭議說法其實來自美國商務部長盧特尼克本人。盧特尼克上周五陪同總統特朗普簽署相關公告時向傳媒表示，10萬美元的H-1B申請費用「將須每年支付」，並「適用於簽證新申請人和續證者」，又聲言價格是跟企業界磋商後才決定。另外，特朗普在公告中則僅責成勞工部和國土安全部提出H-1B簽證的確認、執行、審核和違反罰則的共同指引，以及指示勞工部長啟動程序「審視H-1B簽證通常工資水平」和「優先處理高技術和高薪的H-1B申請個案」。

微軟高盛發指引 提員工留美返美

與此同時，白宮強調措施要到下一個抽簽周期才執行，也有安撫意味。公告列明新政策會在美國東岸時間周日凌晨12時01分（香港周日中午12時01分）生效，距離特朗普披露的時間甚至不足48小時。

儘管如此，事件足以令依賴H-1B簽證員工的在美企業被殺個措手不及。亞馬遜、微軟和高盛等立即向員工發放緊急指引或備忘錄，提醒在措施內容得到進一步釐清前，H-1B持證員工不應離開美國，身處海外的持證員工則應趕及在措施生效前返美，因H-1B簽證持有人以印度籍和中國籍為大宗，兩地飛美機票即出現搶購和加價潮。內地社交平台一名自嘲「H-1B奴隸」的匿名用戶臨時中止在東京的假期返美，形容過程有如荷李活街頭賽車電影《狂野時速》。資深移民律師史蒂文森直言，上述公告事前未有任何通知或風聲，自己便在上周六全日幾乎都在回應各行各業客戶的電話和電郵查詢，「這（措施）顯然是非常具破壞力」。

（路透社/彭博社/法新社/華盛頓郵報/金融時報）

相關字詞﹕簽證費 抽籤 印度 白宮 H-1B簽證 特朗普 美國

