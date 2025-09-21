俄軍涉闖愛沙尼亞領空 北約戰機升空戒備

繼波蘭後 愛沙尼亞求啟北約第4條

愛沙尼亞外交部稱，上述3架俄軍戰機當日「未經許可進入愛沙尼亞領空，在芬蘭灣上空逗留共12分鐘」。負責保護北約東翼安全的意大利、芬蘭和瑞典隨即出動戰機戒備。北約發言人表示，這是俄方鹵莽行徑和北約反應能力的例證。美國總統特朗普回應稱：「我不喜歡此事，不喜歡這事發生，這有可能造成大麻煩。」歐盟委員會主席馮德萊恩強調，歐洲會站在愛沙尼亞一邊，應對任何挑釁。

愛沙尼亞隨後要求啟動北約第4條的磋商機制。《北大西洋公約》第4條定明，任何北約成員認為自身「領土完整、政治獨立或安全性」受到威脅時，可以召集會議。俄羅斯的無人機近期已先後入侵同為北約成員國的波蘭和羅馬尼亞領空，其中前者也要求啟動北約第4條的磋商機制。

此外，俄羅斯昨攻擊接壤波蘭邊境的烏克蘭西部地區，包括波蘭及北約盟軍戰機升空，「確保波蘭空域安全」，地面防空和雷達偵察系統提高至最高戒備。在當地時間凌晨3時40分（香港時間早上11時40分）左右，俄發射40枚導彈和出動約580架無人機施襲，烏克蘭幾乎全境響起防空警報。另一邊廂，烏軍出動數百架無人機攻擊俄國境內，至少在西南部薩馬拉州殺死4人。

（BBC/衛報/路透社）