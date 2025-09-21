《公海條約》明年1月生效 達60國批准門檻 不包括中美俄惹憂

《公海條約》正式名稱是《〈聯合國海洋法公約〉下國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性的養護和可持續利用協定》，又簡稱《BBNJ協定》，原訂今日結束兩年開放簽署期，現已獲142國和歐盟簽署，惟要有當中的60國批准才能生效，到上周五摩洛哥向聯合國遞交批准書後終達標，條約可按程序於120天後生效。

海洋健康攸關數以十億計民衆的生計、糧食和氣候穩定。在涵蓋全球海洋逾六成的公海，現時受保護範圍僅佔1%，面對過度捕撈、海洋鑽探等威脅，國際社會現以最遲2030年有30%土地和海洋受保護為目標，《公海條約》正是其一關鍵——條約旨在規管各國專屬經濟區以外的公海，連同佔地球表面一半的非國家管轄範圍之海牀和下層土。

可在公海設保護區 評估人為活動

待條約生效後，批准國可用法律手段維護條約內容，且可聯合迫使未批准國遵守條約條款，屆時開會期間只要有四分之三的出席國贊成，即可在公海設立維護生物多樣性和海洋健康的海洋保護區，區內人為活動事前須進行環境影響評估，涵蓋航運、漁業、深海採礦以至紓解全球暖化的地球工程措施等活動。締約國須評估本國海域活動對污染或損害公海環境的潛在影響。

（法新社/英國廣播公司）