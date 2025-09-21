明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

《公海條約》明年1月生效 達60國批准門檻 不包括中美俄惹憂

【明報專訊】全球首條保護公海海洋生物多樣性的具法律約束力國際法《公海條約》（High Seas Treaty），開放簽署兩年後，到上周五（19日）跨越至少60國批准（ratify）的門檻，明年1月17日正式生效，被譽為保護海洋生物的歷史轉折點。惟條約具體落實細節待訂，而對海洋環境有關鍵影響的國家如中國、美國、俄羅斯和日本等均只簽署而未批准條約，更令條約實際效力存在隱憂。

《公海條約》正式名稱是《〈聯合國海洋法公約〉下國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性的養護和可持續利用協定》，又簡稱《BBNJ協定》，原訂今日結束兩年開放簽署期，現已獲142國和歐盟簽署，惟要有當中的60國批准才能生效，到上周五摩洛哥向聯合國遞交批准書後終達標，條約可按程序於120天後生效。

海洋健康攸關數以十億計民衆的生計、糧食和氣候穩定。在涵蓋全球海洋逾六成的公海，現時受保護範圍僅佔1%，面對過度捕撈、海洋鑽探等威脅，國際社會現以最遲2030年有30%土地和海洋受保護為目標，《公海條約》正是其一關鍵——條約旨在規管各國專屬經濟區以外的公海，連同佔地球表面一半的非國家管轄範圍之海牀和下層土。

可在公海設保護區 評估人為活動

待條約生效後，批准國可用法律手段維護條約內容，且可聯合迫使未批准國遵守條約條款，屆時開會期間只要有四分之三的出席國贊成，即可在公海設立維護生物多樣性和海洋健康的海洋保護區，區內人為活動事前須進行環境影響評估，涵蓋航運、漁業、深海採礦以至紓解全球暖化的地球工程措施等活動。締約國須評估本國海域活動對污染或損害公海環境的潛在影響。

（法新社/英國廣播公司）

相關字詞﹕聯合國海洋法公約 聯合國 保育海洋 保育 公海條約 海洋保護區 海洋保育 公海

上 / 下一篇新聞