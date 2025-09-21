明報新聞網
國際

國際要聞

克魯茲斥威脅ABC除牌說法如黑幫

【明報專訊】美國廣播公司（ABC）清談節目主持人基梅爾日前諷刺MAGA派（總統特朗普的本土派支持者）試圖從右翼網紅柯克遇刺案中獲取政治利益，遭聯邦通訊委員會（FCC）主席卡爾抨擊，並威脅吊銷ABC的廣播牌照。共和黨重量級參議員克魯茲上周五（19日）罕有與黨內不同調，指摘卡爾說法極度危險，儼如黑幫。

罕有與黨不同調 憂保守派遭反噬

克魯茲是擁有監督FCC權力的參議院商務委員會主席，他前日在播客節目中，雖對基梅爾（Jimmy Kimmel）因有關柯克槍擊案言論而導致節目遭停播表示「高興」，但認為卡爾（Brendan Carr）的威脅言論危險至極，警告一旦民主黨重掌政權，政府對言論的監控將對保守派造成傷害。克魯茲說：「他（卡爾）明確威脅說：『我們將吊銷ABC的牌照，將基梅爾從熒幕上撤下，讓ABC無法再廣播』……這完全是電影《盜亦有道》（Goodfellas）中，黑幫成員走進酒吧說：『你這酒吧真不錯，要是出了什麼事就太可惜了。』」

特朗普護航FCC主席

克魯茲警告，若政府動用權力干預傳媒並說「我們不喜歡你的言論，若不按我們喜歡的報道就禁播」，最終受害的將會是保守派，「此刻威脅基梅爾或許大快人心，但當這種手段被用來讓全美的保守派噤聲時，我們會後悔莫及」。

特朗普前日表示不同意克魯茲的說法，稱讚卡爾「是具非凡勇氣的美國愛國者」。特朗普上周四威脅向「反對」他的傳媒吊銷牌照，前日再稱自己非常支持言論自由，但傳媒對其批評的報道是「非法」，「當對某個人的97%報道都是負面時，這已不是言論自由」。

（路透社/衛報/Politico）

相關字詞﹕政治暗殺 基梅爾 卡爾（Brendan Carr） 特朗普 吊銷牌照 美國廣播公司（ABC） 言論自由 克魯茲 美國聯邦通信委員會（FCC） 柯克（Charlie Kirk）

