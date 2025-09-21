美H-1B專才簽證 收費飈至每年78萬 在美企業召回持證員工 中印即掀機票搶購潮

盧特尼克：企業應訓練美本土專才

「企業需決定那人（所聘請的外國人）是否值得每年向政府支付10萬美元。」盧特尼克強調僱主應訓練美國本土專才，而非引入外國人搶工作，他說：「或者它們應當面向本土，聘請美國人……結束讓人們憑免費派發簽證進入這國家（美國）的鬧劇。」

美國H-1B簽證的申請費用原介乎約1700至4500美元（約1.3萬至3.5萬港元），大部分由僱主承擔，每3年至6年須續簽。美國每年批出約8.5萬張H-1B簽證，官方數據顯示至今年6月底，擁有最多持H-1B簽證員工的企業是亞馬遜（過萬人），微軟、Meta、蘋果和Google等科企也名列前茅（見圖），而去年新獲批人士最多來自印度（71%）和中國（11.7%）。

新措施生效後重新入境需補交費

因新措施生效後重新入境美國者需補交費用（即企業須付10萬美元），微軟、摩根大通和亞馬遜聞訊即發送內部電郵，呼籲使用H-1B簽證的外籍員工留在美國，避免出境，身處海外的持證員工則應趕於新措施生效前返美，中國和印度隨即出現搶購飛美機票的混亂情况。第一財經等內地傳媒報稱，中國飛美機票價格昨日短短數小時內上漲數千元人民幣，其中上海直飛洛杉磯的經濟艙價格更升至1.7萬元人民幣（約1.9萬港元）；另有受影響內地網民選擇先取道最接近的夏威夷入境美國，再轉飛目的地。

印度傳媒指印度也出現類似飛美機票搶購和加價的情况，甚至有美國機場出現已上機的印度乘客要求立即落機，引發航班延誤的情况。印度外交部發言人昨發聲明回應，新德里目前正與商界謹慎研究新安排的全面影響，但質疑措施很可能會為家庭造成擾亂，引發人道後果，希望美國當局可恰當應對那些擾亂。

業界轟損美AI大戰勝算

《華盛頓郵報》昨引述曾任Google高層的美國科技界商會Chamber of Progress行政總裁科瓦塞維奇批評，特朗普聲言吸引全球最頂尖人才到美國，但現在卻想徵收六位數「專才稅」。他指對頂尖人才關上大門將令美國無法在AI競賽中勝出。美國霍華德大學政治學副教授希拉則認為，H-1B簽證費大幅加價，有助改善矽谷科企濫聘較便宜外國人的情况，他指有聲音批評科企所聘外籍員工往往並無特別罕見的專業技能。

另一方面，措施仍勢將迎來法律挑戰：美國保守派智庫卡托研究所移民研究主任比爾指出，只有國會才有權批准制訂新簽證措施和大幅上調簽證費用。非牟利組織「美國移民理事會」政策總監賴希林—梅爾尼克亦表示，國會只授權政府把簽證費用訂在抵銷行政成本的水平。曾在拜登政府出任美國公民及移民服務局（USCIS）高官的蘭德（Doug Rand）指特朗普的新措施實際上是把入境禁令跟費用掛勾，形容這「在法庭面前撐不過5秒」。

（路透社/中央社/華盛頓郵報/紐約時報）