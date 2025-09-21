明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

美H-1B專才簽證 收費飈至每年78萬 在美企業召回持證員工 中印即掀機票搶購潮

【明報專訊】美國總統特朗普上周五（19日）簽署公告，把H-1B專業技術人員工作簽證的申請費用大幅上調數十倍至每年10萬美元（約78萬港元），明言新政策「實際上給了企業僱用美國人的動力」。然而，此舉勢將打擊極度依賴中國和印度等外籍專才的科技和金融公司，有分析質疑此舉形同廢止H-1B簽證，或迫使企業把部分業務轉往海外，並削弱美國在人工智能（AI）領域面對中國的競爭力。有受影響大型科企和機構立即通知持H-1B簽證員工，身處美國者應避免離境，身在海外則應趕在新措施於美東時間周日（21日）凌晨0時01分（本港時間中午12時01分）生效前返抵美國——中國和印度隨即出現飛美機票搶購潮，價格也臨時飈升。

盧特尼克：企業應訓練美本土專才

「企業需決定那人（所聘請的外國人）是否值得每年向政府支付10萬美元。」盧特尼克強調僱主應訓練美國本土專才，而非引入外國人搶工作，他說：「或者它們應當面向本土，聘請美國人……結束讓人們憑免費派發簽證進入這國家（美國）的鬧劇。」

美國H-1B簽證的申請費用原介乎約1700至4500美元（約1.3萬至3.5萬港元），大部分由僱主承擔，每3年至6年須續簽。美國每年批出約8.5萬張H-1B簽證，官方數據顯示至今年6月底，擁有最多持H-1B簽證員工的企業是亞馬遜（過萬人），微軟、Meta、蘋果和Google等科企也名列前茅（見圖），而去年新獲批人士最多來自印度（71%）和中國（11.7%）。

新措施生效後重新入境需補交費

因新措施生效後重新入境美國者需補交費用（即企業須付10萬美元），微軟、摩根大通和亞馬遜聞訊即發送內部電郵，呼籲使用H-1B簽證的外籍員工留在美國，避免出境，身處海外的持證員工則應趕於新措施生效前返美，中國和印度隨即出現搶購飛美機票的混亂情况。第一財經等內地傳媒報稱，中國飛美機票價格昨日短短數小時內上漲數千元人民幣，其中上海直飛洛杉磯的經濟艙價格更升至1.7萬元人民幣（約1.9萬港元）；另有受影響內地網民選擇先取道最接近的夏威夷入境美國，再轉飛目的地。

印度傳媒指印度也出現類似飛美機票搶購和加價的情况，甚至有美國機場出現已上機的印度乘客要求立即落機，引發航班延誤的情况。印度外交部發言人昨發聲明回應，新德里目前正與商界謹慎研究新安排的全面影響，但質疑措施很可能會為家庭造成擾亂，引發人道後果，希望美國當局可恰當應對那些擾亂。

業界轟損美AI大戰勝算

《華盛頓郵報》昨引述曾任Google高層的美國科技界商會Chamber of Progress行政總裁科瓦塞維奇批評，特朗普聲言吸引全球最頂尖人才到美國，但現在卻想徵收六位數「專才稅」。他指對頂尖人才關上大門將令美國無法在AI競賽中勝出。美國霍華德大學政治學副教授希拉則認為，H-1B簽證費大幅加價，有助改善矽谷科企濫聘較便宜外國人的情况，他指有聲音批評科企所聘外籍員工往往並無特別罕見的專業技能。

另一方面，措施仍勢將迎來法律挑戰：美國保守派智庫卡托研究所移民研究主任比爾指出，只有國會才有權批准制訂新簽證措施和大幅上調簽證費用。非牟利組織「美國移民理事會」政策總監賴希林—梅爾尼克亦表示，國會只授權政府把簽證費用訂在抵銷行政成本的水平。曾在拜登政府出任美國公民及移民服務局（USCIS）高官的蘭德（Doug Rand）指特朗普的新措施實際上是把入境禁令跟費用掛勾，形容這「在法庭面前撐不過5秒」。

（路透社/中央社/華盛頓郵報/紐約時報）

相關字詞﹕中美角力 人工智能 矽谷 加價 科企 H-1B簽證 工作簽證 特朗普 美國

上 / 下一篇新聞