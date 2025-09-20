明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

多宗港人假學歷申加國工作簽證被拒

【明報專訊】加拿大廣播公司（CBC）周四（18日）報道，該國聯邦法院近月審理最少7宗港人以假學歷申請加拿大開放式工作簽證（OWP）的案件，最終因失實陳述而被拒簽。

有個案疑聘「槍手」或靠抄襲完成論文

法庭文件顯示，其中兩宗個案被告分別自稱畢業於英國安格利亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）和奇切斯特大學（University of Chichester）。移民官員對申請人提出質疑——這些申請人都是以匆忙頒發的文憑和碩士學位申請移民。其中報稱2022年10月在安格利亞魯斯金大學獲工商管理碩士學位的林姓被告，被問及畢業論文內容的問題時幾乎全部答錯，懷疑她聘請「槍手」或靠抄襲完成論文，然後訛稱以正當手段獲取學位。安格利亞魯斯金大學表示，未有跟移民顧問機構合作，將對任何不當使用該校校名或資格的人採取行動。奇切斯特大學則指已終止跟一所總部設於香港的院校合作。

加拿大政府2020年11月起推出OWP，屬加拿大為港人設立的「救生艇計劃」其中一環，要求申請人近10年內須持有加國或國際認可學歷。

支援組織「香港通道聯盟」發言人表示不應以偏概全，認為絕大多數申請人持有合法資歷，努力達到加拿大標準，並希望全面融入社會。

（CBC）

相關字詞﹕救生艇方案 工作簽證 假學歷 加拿大 香港

上 / 下一篇新聞