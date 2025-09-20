多宗港人假學歷申加國工作簽證被拒

有個案疑聘「槍手」或靠抄襲完成論文

法庭文件顯示，其中兩宗個案被告分別自稱畢業於英國安格利亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）和奇切斯特大學（University of Chichester）。移民官員對申請人提出質疑——這些申請人都是以匆忙頒發的文憑和碩士學位申請移民。其中報稱2022年10月在安格利亞魯斯金大學獲工商管理碩士學位的林姓被告，被問及畢業論文內容的問題時幾乎全部答錯，懷疑她聘請「槍手」或靠抄襲完成論文，然後訛稱以正當手段獲取學位。安格利亞魯斯金大學表示，未有跟移民顧問機構合作，將對任何不當使用該校校名或資格的人採取行動。奇切斯特大學則指已終止跟一所總部設於香港的院校合作。

加拿大政府2020年11月起推出OWP，屬加拿大為港人設立的「救生艇計劃」其中一環，要求申請人近10年內須持有加國或國際認可學歷。

支援組織「香港通道聯盟」發言人表示不應以偏概全，認為絕大多數申請人持有合法資歷，努力達到加拿大標準，並希望全面融入社會。

（CBC）