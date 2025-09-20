特稱美研重駐阿富汗基地制華 塔利班拒絕

「特朗普1.0」2020年與跟塔利班達成協議，承諾2021年5月從阿富汗撤軍。及至翌年4月時任總統拜登宣布，將在911恐襲20周年前撤軍，同年7月美軍及北約士兵撤出巴格拉姆空軍基地，標誌美軍結束在該國最重要空軍基地的部署。塔利班亦推翻阿富汗政府重新掌權。

「基地跟華製核武地點僅1小時車程」

特朗普周四跟英國首相施紀賢舉行聯合記者會時，提及巴格拉姆空軍基地，稱：「我們正試圖取回它，因他們（塔利班）需要我們的東西。」特朗普稱中國是他們要取回基地原因之一，「該基地距離中國核武製造地點只有一小時車程」。

及後在空軍一號上，特朗普再被問及取回基地計劃時未有交代詳情，但批評拜登無能，稱該基地「永不應交還」。目前未知美國與塔利班政府就美軍重返阿富汗問題，有否任何新的直接或間接對話。美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士報道，最早在3月就有關於美軍重新控制巴格拉姆空軍基地的討論。

消息指，特朗普及國安高官認為需要該基地的原因，包括要監視中國、取得阿富汗稀土和採礦權、建立打擊伊斯蘭國（ISIS）反恐中心，及可能重開一個外交設施；這些目標都需要美國的駐軍。塔利班外交部官員賈拉利周四拒絕了特朗普的構想，他在社交平台X指阿富汗和美國需要互動，並可在相互尊重和共同利益基礎上建立經濟和政治關係。

