國際

國際要聞

特稱美研重駐阿富汗基地制華 塔利班拒絕

【明報專訊】美軍4年前撤出阿富汗的主要推手美國總統特朗普，周四（18日）表示正研究重新在阿富汗巴格拉姆空軍基地（Bagram Air Base）駐軍，藉此應對中國，指基地位置跟中國製造核武的位置相距不遠。美媒引述消息人士指特朗普數月來暗中敦促國安官員研究取回基地的方法。阿富汗塔利班政府的外交官員同日已拒絕特朗普的提議。

「特朗普1.0」2020年與跟塔利班達成協議，承諾2021年5月從阿富汗撤軍。及至翌年4月時任總統拜登宣布，將在911恐襲20周年前撤軍，同年7月美軍及北約士兵撤出巴格拉姆空軍基地，標誌美軍結束在該國最重要空軍基地的部署。塔利班亦推翻阿富汗政府重新掌權。

「基地跟華製核武地點僅1小時車程」

特朗普周四跟英國首相施紀賢舉行聯合記者會時，提及巴格拉姆空軍基地，稱：「我們正試圖取回它，因他們（塔利班）需要我們的東西。」特朗普稱中國是他們要取回基地原因之一，「該基地距離中國核武製造地點只有一小時車程」。

及後在空軍一號上，特朗普再被問及取回基地計劃時未有交代詳情，但批評拜登無能，稱該基地「永不應交還」。目前未知美國與塔利班政府就美軍重返阿富汗問題，有否任何新的直接或間接對話。美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士報道，最早在3月就有關於美軍重新控制巴格拉姆空軍基地的討論。

消息指，特朗普及國安高官認為需要該基地的原因，包括要監視中國、取得阿富汗稀土和採礦權、建立打擊伊斯蘭國（ISIS）反恐中心，及可能重開一個外交設施；這些目標都需要美國的駐軍。塔利班外交部官員賈拉利周四拒絕了特朗普的構想，他在社交平台X指阿富汗和美國需要互動，並可在相互尊重和共同利益基礎上建立經濟和政治關係。

（NPR/衛報/CNN/霍士新聞/BBC）

相關字詞﹕巴格拉姆空軍基地 塔利班 阿富汗 拜登 特朗普 美國

