國際

國際要聞

特威脅吊銷「反對自己」傳媒牌照

【明報專訊】美國總統特朗普周四（18日）威脅對「反對」他的傳媒吊銷牌照，惹來爭議。另外，美國右翼網紅柯克上周被暗殺後，其共同創辦的青年保守政治組織「美國轉折點」（Turning Point USA）任命柯克的遺孀埃麗卡（Erika Kirk）接任行政總裁。

特朗普完成國事訪問英國，周四回程時在空軍一號專機上向記者表示，得知97%的美國傳媒「反對自己」：「它們只作有關我的負面報道。我的意思是，它們是持牌機構，我會想可能應該把它們除牌。」有關討論源於名嘴Jimmy Kimmel於清談節目中諷刺「MAGA陣營（特朗普支持者）極力撇清跟殺害柯克疑兇的關係，並盡力借此謀取政治利益」，本周三被美國廣播公司（ABC）勒令無限期停播節目，特朗普同日於旗下社交平台Truth Social稱讚ABC「終於鼓起勇氣做該做的事」。

柯克遺孀接任「美國轉折點」CEO

自今年1月重返白宮以來，特朗普便利用職權與法院攻擊他所謂的誹謗或不實言論。他在兩任總統任期中，多次威脅要撤銷全國性電視網絡旗下地方附屬電視台的牌照；這些牌照由名義上獨立的監管機關美國聯邦通訊委員會（FCC）核發。美國聯邦法例禁止FCC因負面報道或政府不喜歡的言論而吊銷廣播業者牌照。

另一方面，「美國轉折點」周四宣布，董事會已一致推選埃麗卡為新任行政總裁兼董事會主席。36歲的埃麗卡曾在亞利桑那州立大學主修政治學，並於2012年摘下亞利桑那州選美后冠。她跟柯克於2019年開始交往，2021年結婚，婚後育有兩名子女。埃麗卡跟柯克拍拖時已參與美國轉折點的活動與事務，包括在今年6月該組織主辦的一場領袖座談會上，發言鼓勵年輕女性與其發展事業，更應專注於婚姻和育兒。此外，埃麗卡上周五重開每周主持名為Midweek Rise Up的信仰播客節目，矢志把美國轉折點發展成「美國史上前所未見的大型組織」。

（中央社/霍士新聞/華盛頓郵報）

相關字詞﹕極右 美國 埃麗卡（Erika Kirk） 柯克（Charlie Kirk）

