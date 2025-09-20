美增入籍試難度 促公民貢獻「美國偉大」 下月起題目更多更複雜 倡議者轟窒礙合法申請

增「如何」「為何」類問題 減簡單單詞答案

USCIS指，新版考試將適用於今年10月20日起的入籍申請。相比目前應試者只需在10條問題中答對6條，往後須在20條中答對12條。試題庫亦從目前100條問題擴大至128條；減少簡單單詞答案的問題，並增加「如何」（how）和「為何」（why）等形式的問題，如「為何美國參加二戰？」，而非現時所問的「美國在二戰中對抗誰？」

形式上則將仍保持面試官口頭發問，直至應試者答對12題又或者不及格為止。首次不及格者可再有一次應試機會，如再度不及格則須由頭重新提出入籍申請。

措施近似重新引入「特朗普1.0」於2020年頒布的同類形式入籍試，但部分問題的標準答案字眼有所改動，如問題「如何能成為美國公民？」其一的建議答案是「在美國出生」，新版改為「基於憲法第14修正案的條件出生於美國」。拜登於2021年就任總統後，取消2020年的「20題中12題及格」考試，改回2008年制訂的「10題中6題」及格考試。

USCIS發言人特拉格澤（Matthew Tragesser）稱：「美國公民是全球最神聖的公民身分，應當只留給將會全面擁抱我們民族價值和原則的外國人。」他又指新版入籍試只是「眾多移民政策改變的第一步」。USCIS的上級機構國土安全部表明會提升試題難度，「確保只有真正致力於美國生活方式的人才會被接納成為公民」。

USCIS局長埃德洛（Joseph Edlow）今年7月在《紐約時報》訪問中表示，他認為現行的美國入籍試「太過容易，可以透過強記答案過關」。美國「全國移民法律中心」（NILC）高級政策顧問惠特洛克（Jennifer Ibañez Whitlock）則批評，新版入籍試只會讓長期留美並作出貢獻的居民更難獲取只有美國公民身分才能提供的永久保障。《洛杉磯時報》周四引述多名拜登時期的USCIS官員認為，新版入籍試或無可避免地對歸化程序構成潛在障礙。對比之下，他們指現行的2008年版本考試經多年時間精心制定，有超過150個機構參與，包括英語專家、教育家和歷史學者；考試在正式推出前亦曾經過試行。

重新引入廢止多年「鄰里調查」

特朗普政府近期亦通過其他措施收緊移民政策，包括擴大檢查入籍申請人的社交平台帳戶，看其是否持有「良好品德」，又或是抱持「反美思想」。當局亦重新引入廢止多年的「鄰里調查」，訪問鄰居和同事有關入籍申請者的工作表現，以及對社區的貢獻等，協助評估應否向其批出美國公民身分。

（紐約時報/英國獨立報）