搞笑諾獎揭曉：乳牛塗斑馬紋防蚊

【明報專訊】一年一度的「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel Prize）共10組得主周四（18日）揭曉。有研究團隊因研究乳牛被塗上斑馬條紋是否有助防蚊獲獎，亦有人探討蜥蜴偏好薄餅口味，獲主辦單位肯定。

第35屆搞笑諾貝爾獎頒獎典禮於美國波士頓大學舉行。奪得生物學獎的日本研究人員兒嶋朋貴帶領的團隊，在和牛身上貼膠帶並噴上白色條紋。結果發現，這些「斑馬牛」吸引到的蚊蠅數量減少，牛隻似乎也比較不受叮咬困擾。研究論文指出，在乳牛身上塗上斑馬條紋，可替代目前用於防止蒼蠅的殺蟲劑，對動物福祉、人類健康和環境都有好處。

逼蝙蝠進食影響迴聲定位

和平獎由一個德國、英國和荷蘭研究員的團隊奪得，他們發現即使少量喝酒也能提升外語能力。一支印度團隊研究臭鞋是否影響使用鞋櫃的體驗；美國與以色列的研究人員，探討吃易潔鑊塗層Teflon能否使人減少攝取卡路里；另一團隊發現，母親吃過蒜頭後，嬰兒吸啜母親乳頭的時間會延長。

一組國際學者實驗蝙蝠喝酒是否會影響飛行能力。參與研究的哥倫比亞學者桑切斯（Francisco Sanchez）指出，蝙蝠其實不愛腐爛水果，因為酒精濃度較高；實驗也發現，若強迫蝙蝠進食，牠們的飛行和迴聲定位能力明顯受影響，「就像人喝多會動作遲緩、說話不清楚一樣」。

今年最有戲劇性的得獎團隊來自一支歐洲團隊，他們研究意大利粉醬汁的物理學。團隊成員在典禮進行期間，分送意大利粉給現場的搞笑諾貝爾獎得主。

（衛報/每日新聞/中央社）

