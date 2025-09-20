法國大示威兼罷工反緊縮 政局亂國債飈 恐淪新歐洲病夫

癱瘓交通 醫療服務學校影響

法國各大城市有逾250場遊行示威，不同工會同日發起罷工行動，因鐵路、巴士和電車司機等參與，加上示威者堵塞街道，多地公共交通受阻，醫院員工和藥房藥劑師的罷工則導致逾九成藥房關門。約六分之一中小學教師參與罷工，就連校園食堂職員也加入，巴黎、亞眠以至勒阿弗爾等地的個別高中和大學更被學生封鎖。

各大工會要求增加公共服務開支、增加富人稅和取消貝魯內閣提出的預算削減，其一工會首腦明言「須由街頭（民眾）決定預算」。馬克龍去年6月提前選舉令法國國會變成左翼、極右和中間派無一獨大的分裂形勢，預算案因此長陷僵局——勒科爾尼已是過去一年第三名總理，其前任貝魯便因緊縮預算案受阻，在國會信任投票中落敗下台。

左翼逼徵富人稅 馬克龍內外交困

貝魯緊縮預算的其一主要考慮是遏止法國國債飈升——法國償還國債的金額估計今年會升至670億歐元，高於教育部和國防部以外任何一個政府部門的開支，到2030年前後料進一步增至每年1000億歐元。評級機構惠譽上周將法國主權信用評級由AA-下調至歷來最低的A+。

經濟學家祖克曼（Gabriel Zucman）此前提出向超級富豪開徵富人稅的方案，獲社會黨等泛左派政黨支持，要求馬克龍及其總理執行。勒科爾尼仍未披露其預算計劃，但在上任首日暗示可以考慮富人稅，隨即引發商界和內閣中的保守派成員反彈，質疑打擊投資信心。

在俄軍侵烏未有停戰迹象下，債務危機和政治亂局顯然令馬克龍內外交困，甚至浮現法國變成新歐洲病夫的討論。政治評論家巴弗雷稱：「在法國以至歐洲的主權和自由岌岌可危的關鍵時刻，法國卻發現自己被混亂、軟弱無能和債務所癱瘓。」

（BBC/衛報/經濟學人）