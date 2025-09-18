美槍殺右翼網紅疑犯視像出庭

曾向跨性別情侶承認殺人

檢方周二在庭上宣讀羅賓遜7宗罪，包括加重謀殺、非法開槍、兩項妨礙司法公正罪、兩項干擾證人罪，以及有兒童在場下干犯暴力罪行，要求判處被告死刑。

猶他縣檢察官格雷（Jeffrey Gray）周二在記者會公布一批證據，包括被告的自白書及在行兇的步槍扳機上發現被告的DNA。格雷表示，羅賓遜預先將自白紙字條藏在鍵盤下，其後傳短訊給室友，叫對方找來看。字條寫道：「我有機會幹掉柯克，我會抓住這機會。」在二人的短訊對話中，室友問羅賓遜為何要殺柯克，前者回答：「我受夠了他（散播）的仇恨。有些仇恨無法化解。」他還寫道：「老實說，我原本想把這事保密至我老死。抱歉牽連到你。」室友不可置信回覆：「不是你幹的對吧？」羅賓遜說：「是我，對不起。」

檢察官指出，被告發給室友的信息中描述了案發後原打算回現場取回放好的步槍。檢方指出，被告還被控干擾證人罪，因他曾指示其伴侶刪除信息及在被盤問時保持沉默。

（BBC）