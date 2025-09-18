ChatGPT出招阻青少年談自殺 據用戶行為推測年齡 不回應調情指令

美國近期發生不止一宗青少年輕生後被發現生前曾受AI聊天機械人影響的個案，死者家長先後入稟控告AI公司，當中包括OpenAI。

AI對話趨私密 須更高級保護

奧爾特曼周二透過OpenAI網站發表署名文章，提到社會各界關注的三大議題，包括私隱權、自由與青少年。他在文章開頭提到，OpenAI正在開發更先進的資安功能，保障使用者的隱私。他說，隨着人們與AI對話的內容愈來愈私密，這項科技有人們最敏感的個人資料，就像與醫生討論病歷、向律師說明法律問題一樣，這些資訊必須受到更高等級的保護。

接着他談到使用者的自由度。他強調，在資訊安全的大原則下，希望讓使用者依照自己的方式自由使用，確保使用者有最大程度的自由在不會傷害他人、侵犯別人的情况下，「把成年人當作成年人看待」。他舉例，一般而言，ChatGPT在預設狀態下，不會作太多調情式的曖昧對話，但如果成年使用者提出要求，就應該得到使用者想要的回應。另一個例子是，系統不會提供輕生的具體作法，但如果成年使用者要寫一篇關於自殺情節的小說，ChatGPT應該給予協助。

OpenAI：對青少年安全先於私隱

至於保護青少年上，奧爾特曼指出：「對於青少年，我們把安全擺在私隱和自由之前。這是一項新興且強大的科技，我們認為未成年人需要額外的保護。」他透露，公司正打造一套年齡預測系統，能根據使用者的行為推測年齡；若有疑慮，會傾向「寧枉毋縱」，把使用者設定為未滿18歲。他說，在某些情况下或特定國家，ChatGPT還會要求使用者提供身分證明。

（中央社）