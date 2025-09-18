美廠韓人被捕 韓外長指盟友今非昔比

美國移民與海關執法局（ICE）本月4日突襲韓國現代汽車和LG位於喬治亞州的合資電動車電池工廠，逮捕大約475人，大多數為韓國公民。在周二的一場質詢會上，有議員對事件表示不滿，認為「美國對盟友（韓國）做得太過分」。趙顯回應指出，「歐美受困於移民問題，在這種情況下，美國發生了一些變化」。他又表示，「近期切身感受到，美國已不再是以前那個與盟友和友邦保持良好合作的國家」。

韓國《中央日報》稱，韓國外長公開批評美國，十分罕見。

被遣返工人：羈留中心缺淨水床舖

另一方面，英國廣播公司（BBC）周三刊出部分被美國遣返的韓國黑工的訪問。有受訪者表示，當日見大批ICE人員掩至，以為只是拘捕罪犯，殊不知他們進入工廠後拘捕大批員工，用手銬扣起，然後再用鐵鏈綁住腰部和腳部，並遭對方用槍指嚇。當局隨後將60至70人鎖在羈留中心一間房內，那兒溫度很低，被扣留者頭兩天都沒有獲派毛氈保溫，所提供的食水則傳出像污水味道，很多人都盡量不飲，現場也缺乏床舖，不少人要席地而睡。韓國政府表示，正調查美方的做法是否違反人權。

（韓聯社/中央日報/BBC/中央社）