耶魯調查：俄轉移烏童 設210再教育設施

【明報專訊】俄羅斯在入侵烏克蘭期間曾帶走烏國兒童，美國耶魯大學的戰爭罪行調查人員周二（16日）發表報道，指俄羅斯對轉移至俄的烏國兒童推行再教育、軍警訓練計劃等，比早前估計的更大規模。被轉移的烏國兒童被安排在俄國及俄控地區的210個地點，包括學校及軍校等，又接受軍事訓練以對付祖國烏克蘭。

逼接受軍事訓練助侵烏

研究人員指2022年俄軍侵烏後，俄方將數千計在俄控烏克蘭東部地區的兒童送往這些俄國設施，耶魯大學公共衛生學院的人道研究實驗室研究員利用定位技術，將烏國兒童的社交平台帖文等公開資訊，與俄國及俄控領土的地點連繫起來，再分析這些地點的再教育或軍訓情况。

研究指他們記錄到最少210個收容烏國兒童的設施，包括軍校、俄國東正教修道院、學校、孤兒院和醫院等。被送這些學校等地點的兒童有孤兒，亦有父母為免子女受衝突前線的暴力威脅，而將他們安排到這些設施。研究報告指在這些地點中，有62%地點會再教育兒童，有19%提供軍事訓練，亦有兒童被安排參與生產武器如武裝無人機；這些地點將半數由俄國不同機構管理。

研究人員沒提供被綁架兒童的數字，指部分兒童已回國，亦有部分人被無限期關押，部分情况下，有兒童被安排強制寄養和收養，安置在俄國家庭成為俄國歸化公民。

實驗室行政總監雷蒙德（Nathaniel Raymond）形容俄國的計劃，是自二戰以來最大型的單一綁架行動。他稱：「我們看到從驅逐到再教育，再到軍事化過程。他們（俄羅斯）帶走他們（兒童），讓他們（兒童）成俄羅斯人，再讓他們（兒童）成為士兵。」

（紐約時報/CBS/衛報）

