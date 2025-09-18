分析：英方王室盛典討好特 助益雙邊關係

特朗普與夫人梅拉尼婭約中午抵達溫莎堡，先獲英王儲威廉及妻子凱特迎接，再由英王查理斯三世及王后卡米拉親自接待。特朗普伉儷享受王室紅地氈禮遇，包括馬車巡遊、皇家禮炮、軍機飛越，晚上出席在聖喬治大廳舉行的豪華國宴，席上查理斯三世與特朗普發表演說。英方稱這是近代最大規模國事訪問軍禮儀式，逾1300名三軍儀仗隊參與。

特朗普以公開「親王室」著稱，對能成為首名兩度獲邀國事訪問的美國總統極為自豪，周二晚抵英時亦向傳媒稱「熱愛英國」，形容此行是「莫大榮耀」，並表示「我與英國的關係非常良好」，讚揚「我的朋友」查理斯「完美代表了國家，是如此優雅的紳士」。

皇家歷史學家萊西稱：「英國正全力討好特朗普。他若非有機會下榻溫莎堡、向敬仰的已故女王致意及晉見國王，根本不會來。」

英國天空新聞的分析提到，首相施紀賢獲建議，特朗普對奉承特別受落，回報可能是更優厚待遇，包括更佳雙邊關係、左右特朗普處理烏克蘭及中東等議題的立場，甚至爭取到更好的貿易條件。

示威者溫莎堡投射「淫媒」合照

儘管英方寄望以王室盛典討好特朗普，但英國國內爭議不斷。警方雖加強保安，周二仍有抗議者將特朗普與「富豪淫媒」愛潑斯坦影像投射於溫莎堡塔樓，4人被捕。倫敦周三部署高達1600警力，防範大規模反特朗普遊行。

