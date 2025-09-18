明報新聞網
國際

國際要聞

特國事訪問2.0 美英巨企投資超預期 美科企大手筆3276億拓AI基建 英藥企龍頭在美建廠

【明報專訊】美國總統特朗普周二（16日）抵達英國展開歷史性第二次國事訪問之際，英國政府宣布與美國達成「科技繁榮協議」，加強人工智能（AI）、量子運算及民用核項目的合作，有助推動兩國經濟增長、科學研究及能源安全，影響大西洋兩岸數以百萬計民衆的未來。與此同時，以微軟為首的多家美國科企承諾在英國投資多達420億美元（約3276億港元），打造英國最大超級電腦及「英版星際之門」（Stargate UK）的大型AI基建項目，遠高於前一天官員提到的100億美元金額。英藥企葛蘭素史克（GSK）周三也宣布在美投資300億美元和建廠。

微軟宣布未來4年在英國投資300億美元（約2340億港元），其中一半用於雲端運算及AI基建，這是該公司歷來對英國作出的最大財務承諾，也是美國科技巨擘答允投資英國420億美元中的最大筆金額。微軟稱，這筆投資讓其能與英國雲端運算公司Nscale合作，打造配備超過2.3萬枚先進圖像處理器（GPU）的英國最大超級電腦。

全球AI晶片龍頭Nvidia（英偉達）同日亦宣布與英國的合作伙伴Nscale及美國基建供應商CoreWeave，共同在英國投資110億鎊（約1167億港元），於明年或之前在英國數據中心設置12萬枚Blackwell GPU晶片，是Nvidia在歐洲最大規模的部署。Nvidia歐洲區企業銷售主管霍根（David Hogan）說：「這將使英國成為AI創造者，而非AI使用者。」

打造英版星際之門 料增5000職位

另一項重要投資為美國人工智能開發商OpenAI與Nscale及Nvidia，共同宣布打造英版星際之門，這項大型AI基建項目的首批數據中心，將設於英格蘭東北部諾森伯蘭郡一座前身為燃煤發電站舊址。英國政府表示，該地點將被劃為「AI增長區」，用於建設採取Nvidia晶片的AI數據中心，預計可為該區帶來5000個新職位。Nvidia稱，在微軟、Nscale、OpenAI與CoreWeave的資金支持下，將向英國數據中心供應多達12萬枚先進GPU。

開發醫療AI模型 擴量子運算力

英美政府達成的「科技繁榮協議」，則同意共同開發醫療保健AI模型、擴大量子運算能力、簡化民用核能項目及加強太空技術等領域合作。英國首相施紀賢表示，該協議將重塑大西洋兩岸數百萬人的未來，同時帶來經濟增長及安全保障。面對多年經濟增長疲弱的壓力，施紀賢希望推動英國成為更具吸引力的投資目的地，並選擇採用美國推崇的較寬鬆監管制度，尤其是AI領域，有別歐盟較干預政策。

除了美企對英投資，英國著名藥企葛蘭素史克（GSK）周三宣布，未來5年在美國投資300億美元（約2340億港元）於研發及供應鏈基建，包括斥資12億美元在賓夕法尼亞州建造新工廠，還會在GSK位於美國5個製造設施推動AI及數碼技術的發展，並投資支持GSK的供應鏈及藥物研工作。GSK稱，新設施將「連結美英的研發和製造，加强兩國在生命科學領域的領導地位」。

（路透社/法新社/Politico/CNBC）

