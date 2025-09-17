特攜AI巨擘訪英 華府預告780億協議

根據官方預告，特朗普伉儷周二傍晚乘坐「空軍一號」抵埗，會由英國外相顧綺慧和宮廷侍臣胡德子爵迎接，其後往溫莎堡下榻，之後兩天接受英國王室和首相施紀賢禮待。

施紀賢料將跟特朗普談及烏克蘭和加沙，施紀賢須游說特朗普不要強迫歐洲盟友向中印實施針對俄羅斯能源的100%二級關稅，也要避免因英國計劃聯同法國等在聯合國大會承認巴勒斯坦國而觸怒特朗普。在關稅戰方面，施紀賢須說服特朗普盡快落實5月協議中有關英鋼材關稅由25%減至0%的內容——華府因關切英國鋼材原料來源而尚未執行，而特朗普出發前表態稱，英國想看看能否稍為「改進」貿易協議，「故我們會跟他們商討」。

投資核能AI 加深紐倫金融合作

施紀賢盼將焦點放在兩國連串的新投資——英國本身已宣布一項與美國的核能協議，在攸關人工智能（AI）發展的小型模組反應堆（SMR）上相互接納安全標準，其他科技合作料涉及對超級電腦和量子運算的投資。在特朗普抵埗前，美國財長貝森特和英國財相李韻晴已先宣布建立「跨大西洋專責小組」，以加深紐約和倫敦兩大國際金融中心的合作。惟施紀賢憂慮特朗普會主動提起移民和英國改革黨冒起的議題，尤其是美國右翼勢力近月試圖將施紀賢政府描繪成專制打壓言論自由。

