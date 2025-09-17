明報新聞網
國際

國際要聞

以軍地面攻加沙市展新階段 巴人出逃

【明報專訊】以色列軍官周二（16日）表示，以軍已對加沙市展開地面攻勢，軍事行動進入下一階段，地面部隊正深入市中心，直至擊敗哈馬斯。有目擊者稱坦克已入城。美國傳媒引述以色列官員報道，周一訪問以色列的美國國務卿魯比奧告訴以總理內塔尼亞胡，特朗普政府支持地面行動，但希望速戰速決。以軍周一也大規模空襲加沙市，炸毁當地最高住宅大樓，數以千計民眾繼續出逃。

炸塌最高住宅 以防長：加沙在燃燒

過去一周，以軍已加強空襲加沙市，摧毁數十幢被指遭哈馬斯用於軍事目的的高樓建築。以軍同時呼籲加沙市約100萬名巴勒斯坦居民撤離，南移至「人道區」，已有約30萬巴人離開加沙市。巴勒斯坦傳媒報道，以空周一大規模空襲加沙市後，目擊者稱以軍坦克隨即進入市區。當地居民表示，連夜向南逃的人激增。被迫撤離的居民納斯形容周一晚是「地獄之夜」，「以軍對加沙市發動各種轟炸及使用各類武器攻擊」。以軍當晚炸塌加沙市16層高的最高住宅大廈「Al-Ghefari大樓」。以色列防長卡茨昨在社交平台形容「加沙正在燃燒」，以軍正鐵腕打擊「恐怖組織基建」，強調以色列「絕不鬆懈，也不會退縮，直到任務完成」。

美國新聞網站Axios引述以色列官員報道，以軍周一展開地面行動佔領加沙市，但以軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）、情報機構摩薩德、國家安全總局及軍事情報局的局長，均曾建議內塔尼亞胡不要發動這次軍事行動，警告此舉可能會危及以色列人質性命、造成以軍重大傷亡，且未必能徹底瓦解哈馬斯，並迫使以色列直接軍事統治整個加沙區的200萬居民。以色列新聞網站Ynet報道，內塔尼亞胡在會議上反駁扎米爾，稱大部分評估均顯示地面攻擊能加強對哈馬斯施壓，可推動戰爭邁向決定性結局。

美開綠燈 支持行動盼盡快結束

Axios報道，以軍發動進攻前數小時，魯比奧在耶路撒冷會見內塔尼亞胡及其內閣高層。兩名以官員透露，魯比奧告訴內塔尼亞胡，特朗普政府支持地面行動，但希望行動能迅速執行並盡快結束。 美國官員指出，特朗普政府不會阻止以色列，讓其自行決定加沙戰事的相關行動，「這不是特朗普的戰爭，而是比比（內塔亞胡別名）的戰爭，未來發生任何事他將承擔責任」。

魯比奧周二將訪卡塔爾。他周一離開以色列時表示，卡塔爾仍是唯一能在以哈戰爭上斡旋的國家，美國希望戰事能以談判方式結束。

以色列公共廣播公司報道，哈馬斯已將人質轉移至地面作為人盾，對抗以軍地面攻擊。特朗普周一警告哈馬斯勿傷害人質，否則「一切條件將作廢」。

（Axios/Ynet/半島電視台）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕加沙 加沙市 地面戰 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

