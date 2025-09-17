聯國調查指加沙種族滅絕 以斥歪曲失實 總理高層被指煽動有關行為 以方批報告作者偏幫哈馬斯

發表這份72頁報告的聯合國「巴勒斯坦被佔領土獨立國際調查委員會」由3名專家組成，主席是南非前聯合國人權事務高級專員皮萊（Navi Pillay）。報告指出，有合理理由得出結論，以色列在加沙的所作所為，已經符合《防止及懲治滅絕種族罪公約》5項構成種族滅絕行為中的4項，包括殺害群體成員、造成嚴重身心傷害、蓄意施加令群體全部或部分毁滅的生活條件，以及實施阻止生育的措施。

報告援引2023年10月以哈戰爭爆發以來，對受害者、目擊者、醫生的訪談，以及經核實的開源文件和衛星影像分析作為證據。委員會還指控，內塔尼亞胡、以色列總統赫爾佐克及前防長加倫特的言論是「種族滅絕意圖的直接證據」，並援引內塔尼亞胡2023年11月給以色列士兵的信，當中將加沙的軍事行動比作希伯來聖經中所描述的「一場全面殲滅的聖戰」。皮萊說：「這些暴行的罪責在於以色列當局最高層，他們策劃了近兩年來的種族滅絕行動，意圖摧毁加沙的巴勒斯坦群體。」

報告不代表聯國官方立場 助外交施壓

該調查委員會是獨立運作，其發言不代表聯合國官方立場，但它發表的報告可施加外交壓力，並為日後法庭審理相關案件提供證據。皮萊表示，委員會正與國際刑事法院（ICC）檢察官合作，與他們分享了數千份資料。她指出，國際社會不能對以色列的種族滅絕行為保持沉默，警告「不採取行動制止即等於同謀」。巴勒斯坦衛生當局稱，自以哈戰爭爆發以來，加沙有逾6.4萬人喪生。

以指哈馬斯殺戮姦淫 才是種族滅絕施加者

以色列外交部堅決反對該報告，批評該報告來自「哈馬斯代理人，眾所周知長期抱有公開反猶立場」，並指內容「完全依賴哈馬斯捏造的謊言，由他人傳播及重複」，又指「哈馬斯才是試圖在以色列實施種族滅絕的一方——殺害了1200人、強姦婦女，活活燒死家庭，並公開宣布其目標是殺死所有猶太人」。

內塔尼亞胡周一承認，以色列正面對可能持續數年的「孤立」，但別無選擇只能自立自強，在經濟上要適應自給自足的模式，減少對外貿易的依賴。

