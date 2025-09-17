澳洲巴新簽防務協議制華 容國民到對方軍隊服役

報道稱，這項協議預計將趁澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）周三（17日）在巴布亞新幾內亞首都莫爾茲比港（Port Moresby），出席慶祝巴布亞新幾內亞脫離澳洲獨立50周年活動之際，與巴布亞新幾內亞總理馬拉佩（James Marape）簽署。

澳可不受限用巴新指定軍事設施

協議提到，澳洲與巴布亞新幾內亞正面臨「對國家利益與區域安全的新興威脅」。協議稱，雙方認為，對任何一國的武裝攻擊都會對彼此的和平與安全，以及整個太平洋地區的安全構成威脅。協議又提到，雙方承諾「將依據各自憲法程序，採取行動應對共同危機」。協議具體措施除了互相協防外，還包括容許國民到對方軍隊服役，澳洲亦可不受限制地使用巴新一系列指定的軍事設施。

北京過去10年投入數以十億美元計資金，協助太平洋島國興建醫院、體育館、道路等基建，而所羅門群島、基里巴斯和瑙魯等國，近年都中斷與台灣的邦交，改與北京建交。澳洲政府亦加強與區內國家的連繫抗衡中國在區內的影響力。

澳總理訪瓦努阿圖未簽協議

阿爾巴尼斯上周到訪瓦努阿圖，商討加強雙邊關係，但雙方未有簽署協議。瓦努阿圖總理納帕特（Jotham Napat ）稱協議內容用字將令瓦努阿圖「從其他國家取得興建關鍵基建資金的能力受限制」。

