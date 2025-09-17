明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

澳洲巴新簽防務協議制華 容國民到對方軍隊服役

【明報專訊】澳洲與巴布亞新幾內亞將簽署新的防務協議，根據法新社和澳洲廣播公司看到的協議副本，顯示若其中一方遭到攻擊，另一方要協助防衛。這項協議被視為牽制中國在太平洋地區影響力擴張所採取的對策。

報道稱，這項協議預計將趁澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）周三（17日）在巴布亞新幾內亞首都莫爾茲比港（Port Moresby），出席慶祝巴布亞新幾內亞脫離澳洲獨立50周年活動之際，與巴布亞新幾內亞總理馬拉佩（James Marape）簽署。

澳可不受限用巴新指定軍事設施

協議提到，澳洲與巴布亞新幾內亞正面臨「對國家利益與區域安全的新興威脅」。協議稱，雙方認為，對任何一國的武裝攻擊都會對彼此的和平與安全，以及整個太平洋地區的安全構成威脅。協議又提到，雙方承諾「將依據各自憲法程序，採取行動應對共同危機」。協議具體措施除了互相協防外，還包括容許國民到對方軍隊服役，澳洲亦可不受限制地使用巴新一系列指定的軍事設施。

北京過去10年投入數以十億美元計資金，協助太平洋島國興建醫院、體育館、道路等基建，而所羅門群島、基里巴斯和瑙魯等國，近年都中斷與台灣的邦交，改與北京建交。澳洲政府亦加強與區內國家的連繫抗衡中國在區內的影響力。

澳總理訪瓦努阿圖未簽協議

阿爾巴尼斯上周到訪瓦努阿圖，商討加強雙邊關係，但雙方未有簽署協議。瓦努阿圖總理納帕特（Jotham Napat ）稱協議內容用字將令瓦努阿圖「從其他國家取得興建關鍵基建資金的能力受限制」。

（法新社/ABC/中央社）

相關字詞﹕協防 中澳關係 太平洋島國 澳洲-巴布亞新幾內亞關係 巴布亞新幾內亞 澳洲

上 / 下一篇新聞