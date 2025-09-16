特稱無意嚇跑投資者 盼專才赴美指導製造業

特朗普周日在其社交平台發文稱，不想嚇跑或阻礙投資，希望外國企業派專才短期駐留美國，指導及培訓美國員工製造非常獨特且複雜的產品，例如晶片、半導體、電腦、船舶、火車，以及許多美國人需要向他人學習製造的產品。

9月4日美國國土安全部偕移民與海關執法局（ICE）等部門，向韓國現代汽車與LG新能源在喬治亞州合資的電動車電池廠地盤展開行動，拘捕475人，當中有332名韓國人，儘管不少人持B1等有效簽證入境，卻不符合工作條件或逾期逗留。

韓國總統李在明上周表示，韓企經常派員工到海外協助建立工廠及訓練當地人手，若員工可能被羈押，會令韓企猶豫在美直接投資。《華爾街日報》上周六社論指出，美國因製造業的就業率長期不足，確實缺乏熟練的技術工人。

美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）7月報告顯示，美國缺乏支持半導體、生物技術等先進產業所需的勞動力。當外國願意為關稅問題遷就特朗普政府承諾的投資愈多，所需的臨時簽證愈多，惟美國目前批出的H-1B專業技術人員和H-2B臨時工簽證皆有名額限制，韓國、日本和台灣等亞洲地區的企業難以取得所需簽證。

喬治亞廠房被捕工人於上周五獲准以自願離境方式返國，韓國外交部官員周一表示，將對美國當局大規模拘押韓國公民過程中可能發生潛在侵害人權情况展開全面調查，並在必要時向美方提出關切。

移民政策多次轉軚 極右盟友不滿

特朗普今年再度入主白宮後，承諾推動史上最大規模的非法移民驅逐行動，但當其強硬移民政策威脅國內經濟穩定時就會作出修正，尤其涉及學生簽證、依賴輸入勞工的行業，例如韓國官員透露特朗普曾叫停驅逐行動，考慮允許韓國工人留在美國協助完成建廠；華府曾宣布加強審查中國留學簽證申請，但特朗普最近改口說「歡迎60萬中國學生」升讀美國大學；他還曾承認其移民政策對農業、酒店等個別仰賴外勞行業造成影響。特朗普經常改口，惹怒他的極右盟友，更令執行驅逐政策的人員感到困惑。

（華爾街日報/路透社/紐約時報）