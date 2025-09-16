英嚴陣迎特朗普國事訪問

美右翼網紅被殺案響警號

特朗普將於周二晚抵達倫敦，之後前往溫莎堡，周三與英王及王后、王儲威廉伉儷會面，隨後乘坐開篷馬車巡行溫莎鎮，並出席國宴。特朗普周四前往契克斯莊園與英國首相施紀賢會晤，接着啟程返回美國。

倫敦警察廳前王室保安官員摩根表示，美國右翼網紅柯克遇刺事件促使規劃保安措施的官員重新評估所有制高點，確保不遺漏槍擊點位置。英格蘭和威爾斯的武裝警員也會派往倫敦和溫莎加強當地警力。負責溫莎及周邊地區的泰晤士河谷警方表示，為準備特朗普到訪，他們上周已加強當地的巡邏及保安措施，特朗普訪問期間，溫莎鎮上空將實施空域限制，還有一些「非常隱蔽」的保安措施，包括會在馬車遊行期間在人群中巡邏。

英國《獨立報》引述華府高層消息人士報道，言論自由將成為特朗普周四與施紀賢會談時的主要議題，這可能打亂英國政府希望與美達成取消鋼鐵關稅協議的計劃，也將佔用本想討論國際局勢的時間。英國近日接連有人因為發表針對外來移民和跨性別者的激進言論而遭判囚或拘捕，令英國的言論自由惹美國關注。

另外，英國駐美大使文德森因與美國「富豪淫媒」愛潑斯坦關係密切，上周五被撤職。施紀賢正面對黨內質疑他去年底任命文德森時，到底知道多少關於文德森與愛潑斯坦的關係。英國傳媒報道，施紀賢試圖利用特朗普到訪，希望在文德森醜聞後，重掌政治主動權，包括將宣布與美國達成核能合作協議。

