國際

國際要聞

德極右另類選擇黨地選再成贏家 移民議題搶焦 挫執政聯盟

【明報專訊】德國人口最多的州份北萊茵-威斯特伐利亞州（North Rhine-Westphalia）周日（14日）舉行地方選舉，選出320多個城鎮及市議會約2萬個議席及市長職位，是總理默茨的執政聯盟上台4個月來首場重要選舉考驗。初步結果顯示極右的德國另類選擇黨（AfD）繼2月國會大選後再成贏家，取得14.5%選票，較2020年的5%多約兩倍。執政聯盟中的社民黨（SPD）得票微跌，社民黨成員、下薩克森州長對地選結果感憂慮，指移民等議題分散選民對支援勞工家庭政策提案的注意。

投票結果要待當地時間周一才可最終確認，但初步點票已見各黨勢力走向。默茨所屬的基民盟（CDU）在地選後雖仍是最大黨，但得票減少1個百分點至33.3%，表現跟5年前大致持平，社民黨得票亦下跌2.2個百分點至22.1%。至於綠黨及自民黨得票大跌，其中綠黨得票大減6.5個百分點至13.5%。

得票增近兩倍 搗執政聯盟據點

AfD的表現則相對亮眼，官方初步統計得票從上屆5%大增至14.5%，杜伊斯堡（Duisburg）、蓋爾森基興（Gelsenkirchen）和哈根（Hagen）3個市的AfD市長候選人晉身次輪投票。蓋爾森基興是魯爾區（Ruhr）其中一個最窮困城市，長久以來都是社民黨據點，但近年AfD在移民人數眾多、面臨去工業化問題的西部魯爾區爭取到選民支持。

總理默茨所屬的基民盟（CDU）與基社盟（CSU）組成的聯盟黨勝出今年2月國會大選，並與社民黨籌組執政聯盟。默茨5月通過國會的總理選舉後正式上台，然而輿論批評執政聯盟未能解決經濟低迷和選民對移民問題的憂慮。AfD在大選後成為國會第二大黨，視解決移民問題為首要任務，尋求將該黨吸引力從德國東部據點擴展到西部。

地選結果顯示AfD的影響力能延伸至人們對就業保障日漸憂慮的工業中心地帶。

下薩克森州長利斯（Olaf Lies）憂慮所屬社民黨在北萊茵-威斯特伐利亞州的地選結果，他形容該州是他們的民主心臟，但這次選舉結果令人失望。北萊茵-威斯特伐利亞州州長維斯特（Hendrik Wüst）坦承AfD在社民黨的傳統工業據點有強勁表現，為一眾中左及中右翼政黨在移民及福利問題上帶來挑戰，亦令民眾反思現在的社會制度。

（彭博社/路透社/金融時報/衛報）

相關字詞﹕默茨（Friedrich Merz） 德國基督教民主聯盟（CDU） 德國社會民主黨（SPD） 德國另類選擇黨（AfD） 選舉 北萊茵-威斯特伐利亞州 地選 德國 移民

