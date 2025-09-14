明報新聞網
疑兇獲獎學金上大學 登記為無黨籍選民

【明報專訊】槍殺美國右翼網紅柯克的22歲疑兇羅賓遜自小成績優異，獲猶他州立大學獎學金入讀該校，但僅一個學期便輟學。羅賓遜的雙親是共和黨人，但他本人登記為無黨籍選民。有高中同學稱，羅賓遜跟家人都是保守派，在2020年總統大選前都支持特朗普，未肯定他其後在政治立場上是否出現重大轉變。

雙親屬共和黨人 2020年大選曾撐特

西方傳媒引述多名羅賓遜（Tyler Robinson）的初中和高中同學稱，羅賓遜自小內向但風趣，愛玩電子遊戲，羅賓遜的母親曾在他就讀初中時在社交平台炫耀兒子平均成績近乎滿分。雖然同學們稱羅賓遜早年不常主動談論政治，但有知其近况的部分人指他顯然不喜歡特朗普與柯克，亦對美國的兩黨政治體制感到失望。另外，羅賓遜2021年底從猶他州立大學輟學，其後改讀當地技術學院的電工課程。有最近曾跟羅賓遜碰面的鄰居等人稱他變得比以前更為內斂，甚至行為有些「怪異」。

深受網絡文化影響 鄰居指行為「怪異」

涉案未發射的子彈刻字內容包括「嘿法西斯分子！接招！」（Hey fascist！Catch！）、二戰時期意大利反法西斯民歌Bella Ciao的歌詞，以及「假如你讀到這些信息，那麼你是男同性戀者（笑掉牙）」（If you read this, you are gay LMAO.）。當局指出，這反映羅賓遜深受網絡文化影響，其中包括反法西斯（Antifa）運動。

（路透社/華盛頓郵報/紐約時報/CNN）

