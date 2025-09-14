美網紅被殺案 右翼促「篤灰」清算慶祝者 網站公開留言者個人資料 特勤局職員大學院長停職

《紐約時報》報道，柯克（Charlie Kirk）被槍殺3小時後，一個新網站透過舉報熱線徵集貶損柯克或慶幸其離世人士的個人資料，包括照片、電郵地址、住址和僱主資料等，截至上周五下午，已有41人被點名。網站營運方稱已經接獲近2萬宗舉報，將把所得資料建立一個可公開搜尋的數據庫，聲稱目的是為了「公共教育」。

極右陰謀論者：已令數十人被炒

多名極右網紅亦招攬民眾舉報貶損柯克的人，其中忠實支持總統特朗普的極右陰謀論者盧默（Laura Loomer）宣稱自己「成功令數十人被解僱」，並表示「我希望這些人全部都失去工作」。《華盛頓郵報》報道，盧默最少在網上放大一名遭行政處分的聯邦緊急事務管理局（FEMA）數據分析師的言論，並敦促將他革職。盧默又強調「煽動暴力並非言論自由」，但是《紐約時報》指出，詆譭柯克的言論或受到美國憲法第一修正案言論自由保障。

紐時：詆譭者亦受言論自由保障

美國特勤局則表示，旗下一名僱員因在社交平台facebook（fb）指控柯克「在節目中散播仇恨和種族主義」而遭停職。中田納西州立大學學生事務助理院長索什—萊特西（Laura Sosh-Lightsy）周三在fb揶揄柯克咎由自取，當天被校長批評相關言論跟大學價值不相符，宣布中止其合約。田納西、艾奧瓦、得州等州份都有教師被炒或停職。

另外，美國常務副國務卿蘭道（Christopher Landau）上周四早上透過社交平台X，呼籲逾20萬名帳戶追隨者提供「美化暴力和仇恨外國人」的信息，以保護美國民眾，又表示已指示駐外領事官員「採取適切行動」。國務院發言人則強調，「不認為應當向不符合美國國家利益的人批出簽證，並讓他們入境」。

柯克遺孀稱不會讓丈夫遺志消逝

柯克共同創辦的政治組織Turning Point USA（TPUSA）上周五傍晚在亞利桑那州鳳凰城總部舉行悼念會，柯克的36歲遺孀埃麗卡（Erika Kirk）發言時說：「我丈夫建立的政治運動不會消逝，我不會讓那種事發生。」

（紐約時報/華盛頓郵報/法新社/BBC）