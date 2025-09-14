明報新聞網
國際

國際要聞

柏克萊配合「反猶」調查 交160師生資料

【明報專訊】美國加州大學柏克萊分校上周五（12日）表示，已將160名學生及教職員的資料名單交給特朗普政府，以配合當局調查「反猶太主義事件」。有被點名的學者批評大學此舉猶如「麥卡錫時代的做法」。

學者轟做法如「麥卡錫時代」

特朗普政府指控多間大學在示威期間縱容反猶太主義行為。特朗普曾威脅，若大學校園內親巴勒斯坦學生示威持續，將削減聯邦撥款。在這背景下，柏克萊分校稱，教育部數月前開始調查涉及反猶事件的投訴，並要求校方提供相關文件，校方至今已提供160名學生、教職員的姓名給教育部民權辦公室（OCR），且本月初已通知受影響者。

著名女性主義哲學家巴特勒（Judith Butler）是接獲通知的其中一人。本身為猶太裔學者的她經常批評以色列。巴特勒指出，柏克萊分校是1960年代言論自由運動發源地，「我們一向允許公開辯論具爭議性的議題。雖然我們對以巴問題立場各異，但即使這些意見令人不快，也必須聆聽不同聲音。這正是我30年來極力捍衛的校園精神」。巴特勒指出，供出群體成員名字的做法，是「麥卡錫時代眾所周知的做法」。她說，名單內包括國際學生、講師及兼任教職員，「他們，尤其是國際學生，或面臨被驅逐、開除學籍、失業、騷擾甚至監視等」。

加州大學校長辦公室稱，與所有公立大學一樣，加州大學受州政府及聯邦機構監督，各分校會例行接到與政府審計或調查相關文件索取要求，強調「加州大學在履行法律義務同時，致力保障學生和教職員隱私」。

（路透社/衛報）

相關字詞﹕以巴衝突 麥卡錫 美國 加州大學 加州大學柏克萊分校 反猶太主義 以色列-哈馬斯戰爭

